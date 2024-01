La carta de referentes de la cultura en contra de la Ley Ómnibus

Un grupo de referentes de la cultura argentina, entre los que se destacan Charly García, Fito Páez, Cecilia Roth y Graciela Borges, firmaron una carta abierta contra los cambios que se proponen en el área en la Ley Ómnibus de Javier Milei.



“La cultura está en peligro”, advierten los artistas en un documento que posee más de “20 mil firmas”.



En el texto demuestran su descontento y piden que no se realicen las modificaciones planteadas por el Gobierno que buscan el “desfinanciamiento” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y de las Bibliotecas Populares.



Por otro lado, exigen que no se cierre el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y que no se derogue la Ley de la Actividad Librera.



"Queremos seguir teniendo una identidad propia como Nación. De otro modo, sólo nos quedará el destino triste de no ser. De eso se trata esta lucha. Un país es tan grande o tan pequeño como la medida de su proyecto cultural", expresan hacia diputados y senadores que tratan el paquete de medidas.



A los legisladores, les solicitan que “estén a la altura”, debido a que "la cultura es lo único que no se puede importar, la hacen los pueblos".



Los referentes culturales exponen que la administración de Milei "pretende derogar leyes vitales para la supervivencia de las industrias culturales, las artes y las ciencias, y el patrimonio cultural" del país y aseguran: “Arremete contra la cultura, los medios públicos y los organismos descentralizados que fomentan la producción cultural de nuestra Nación".



"No hay en la letra de su desarrollo el mero atisbo de participación ni interés alguno en el quehacer cultural y, por el contrario, el texto tiene una mirada mercantilista que apunta sin miramientos a desfinanciar y anular el desarrollo de las actividades de nuestra cultura nacional", agregaron.



La carta abierta también cuenta con el apoyo de León Gieco, Santiago Mitre, “Palito” Ortega y Martin Caparrós, entre otros.



Las medidas, que estos referentes consideran que van en contra de los valores esenciales para la Argentina, fueron repudiadas por el sector. De hecho, se realizaron manifestaciones frente al Congreso, la Casa Rosada y en distintas ciudades del país.



De las movilizaciones participaron desde actores y músicos hasta gestores culturales. (NA)