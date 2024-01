Diez provincias bajo alerta amarillo y naranja por tormentas y granizo

El fin de semana cierra hoy con otra jornada con mal clima en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas meteorológicos por tormentas con posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.



Por un lado, rige un alerta amarillo para zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, mientras que en el sur de Jujuy, el aviso sube a alerta naranja.



El organismo reportó que "el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes" y agregó que "las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas intensas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos".



Para las zonas del norte del país afectadas, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.



En tanto, para el resto del área alcanzada, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.



Alerta naranja por tormentas fuertes



En este caso, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes o severas".



"Las mismas estarán acompañadas por importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos", indicó el SMN.



Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes:

Amarillo:

-No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.



-Evitá actividades al aire libre.



-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.



-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.



-Estate atento ante la posible caída de granizo.



Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.



Naranja:



-Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.



-Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.



-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.



Evitá circular por calles inundadas o afectadas.



-Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.



-En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.



Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.