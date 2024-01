Advierten suba de contagios con hongo que prolifera en peluquerías

Falta de pelo en una zona del cuero cabelludo. En su lugar, una lesión redonda y, casi siempre, roja, que a veces pica. A los consultorios dermatológicos empiezan a llegar muchos pacientes con estos síntomas. Se trata de un hongo que se transmite de humano a humano. ¿Cuál es el nexo epidemiológico o, en otras palabras, el punto en común entre todos los contagiados? La visita a una barbería, según confirman los especialistas que advierten sobre el tema.Romina Plafnik, dermatóloga infantil y pediatra del Hospital Santojanni, explica que siempre vieron hongos en el cuero cabelludo pero que antes estaban relacionados a un tipo que transmiten los animales (generalmente, las mascotas) y que ahora, al tomar muestras y realizar los cultivos, se están encontrando con el Trichophyton tonsurans, una micosis que se contagia de humano a humano.“Además, en el interrogatorio que hacemos para buscar el origen epidemiológico, detectamos que la persona fue a una barbería o tiene algún familiar directo que lo hizo”, señala Plafnik.En este sentido, destaca que, a diferencia de lo que ocurre con el otro hongo, en este caso, no solo afecta a niños, sino también a adolescentes y adultos.“Con el Microsporum canis, transmitido de animal a persona, la gran mayoría de los afectados eran niños. El otro cambio tiene que ver con la cantidad: al menos se triplicaron las consultas por las tiñas u hongos en el cuero cabelludo”, advierte Plafnik.La conexión con la barbería tendría que ver, según la dermatóloga del Santojanni, con no esterilizar correctamente los rasuradores y otros elementos que utilizan con más de un cliente, como peines o tijeras.“Las lesiones pueden tener su inicio en el cuero cabelludo y extenderse a otras zonas del cuerpo”, comenta y dice que son placas anulares, generalmente rojas y con descamación. Pueden picar, inflamarse y generar dolor.Andrea Marucco, bioquímica, coordinadora de la Red de Micología del Gobierno de la Ciudad y encargada de realizar los exámenes micológicos en el Santojanni, coincide en que hay un aumento muy importante de las tiñas y que están observando afectados jóvenes y adultos, algo que antes no pasaba.“Entre septiembre 2022 y febrero 2023 tomamos 1.122 muestras. De ellas, el 61% de los hongos en cuero cabelludo fueron por Trichophyton tonsurans”, precisa Marucco, en referencia a un trabajo realizado por la Red de Micología del Gobierno de la Ciudad.Y agrega: “Se incrementaron los casos de este tipo de lesión y, además, cambió el patógeno y la edad de los que se contagian. Hoy vemos a familias enteras con tiñas. Más en hombres que en mujeres, aunque nos llegan nenas con hongos en el cuero cabelludo que nos cuentan que tienen un hermano que fue a la barbería, por ejemplo”.Marucco asegura que “se trata de una epidemia”. “Hay que cortar el contagio con una buena higiene de las máquinas", sostiene.En esta misma línea se suma Paula Luna, dermatóloga pediátrica del Hospital Alemán, quien señala que “en el último año creció muchísimo el número de estos hongos, hoy tenemos mucho más que el triple de casos”.Antes, este tipo de micosis era excepcional: “Hoy pasó a ser la principal causa de tiña. Su propagación la asociamos con las barberías porque es algo que sale cuando entrevistamos a los pacientes”.La idea no es generar miedo ni evitar las barberías, si no chequear que cumplan con las condiciones de higiene necesarias para cortar con la transmisión de este hongo, según Luna.“Si aparece una lesión hay que consultar al médico aunque no moleste porque resuelta contagiosa", remarca."Se trata con medicación por vía oral y cremas. También existe un shampoo que ayuda a disminuir el riesgo de contagio hasta que la persona logre curarse”, detalla.Más allá de eso, durante el tratamiento recomienda no compartir peine ni máquinas para cortar el pelo o la barba. (Clarin)