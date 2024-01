Flavio Morandini: “Estoy contento de haber ganado”

El bonaerense Flavio Morandini se quedó con la edición 39 del Triatlón Internacional de La Paz, en la tarde de este sábado. En ese sentido, el atleta manifestó que “estoy súper contento de haber ganado”.



“Vine mentalizado en el calor, al cual lo tengo asumido ya que estoy viviendo en México. Hizo una temperatura ideal, igual que el agua así que fue un día especial. Me preparé bien, no tenía pensado correr en Argentina, pero conseguí un pasaje para venir al país”, agregó.



Con respecto al ciclismo, sostuvo: “En estos últimos años es como que hago un plan de carrera, antes corría por correr y le daba con todo, pero hoy en día lo hago con reloj a mi ritmo. En bicicleta intenté desgastar un poco a los chicos haciendo sprints y cambios de ritmo”.



En cuanto al río, indicó: “Es difícil donde me cerré antes, ya que durante la natación nunca me di cuenta. Igualmente, con el segundo nos encontramos en la salida”.



“La carrera iba a estar entre nosotros tres y dejé todo para correr”, añadió.



Por último, se refirió a Baruffato: “Me dio confianza ir al ritmo más alto que pueda, el cual era 320 kilómetros. En caso de que alguien corría más rápido, ya no lo podía seguir así que intenté apegarme al reloj y salió bien. Los últimos dos kilómetros me costaron, pero había diferencia”.