Calor y diversión: la gente disfruta del Complejo de piletas de Oro Verde

La temperatura máxima del sábado llegó a los 30ºC y se convirtió en una jornada ideal para disfrutar al aire libre. El Complejo de piletas de Oro Verde es un sitio especial para divertirse en el agua.Vanina Spanh, guardavidas, indicó aque “pedimos cuidado de los padres y luego el nuestro. Hay piletas para todas las edades. Hay piletas para bebés, toboganes. Pedimos no correr alrededor de la pileta. Hay que traer protector solar y repelente”.El complejo abre de lunes a lunes. “Abrimos 12.30hs. Los fines de semana cerramos a las 21hs, sino entre semana a las 20hs”, comentó.El costo de ingreso para ciudadanos de Oro Verde es de 700 pesos para mayores, $300 para menores y jubilados sin costo; mientras que visitantes de otras localidades deben abonar, mayores 2000 pesos; menores $ 1000 menores y 1200 pesos los jubilados.“Somos de Oro Verde y Paraná. Vine muchas veces, me gusta mucho este lugar porque tiene toboganes. Nos encanta”, dijo un niño a Elonce.Otro niño indicó que “es la primera vez que vengo y me re gustó, soy de Paraná”.Un hombre dijo que “vinimos a conocer este lindo lugar, somos de la localidad Los Conquistadores. Vinimos de paseo a visitar familia y decidimos venir acá. Está muy lindo, es cómodo, tranquilo, te dejan entrar con conservadora. Es muy cómodo”.Una mujer indicó que “somos de acá, venimos casi todos los días. Es lindo el lugar, tiene diversión para los nenes, es tranquilo, los toboganes les encantan. Hay mucha sombra”.