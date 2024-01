Con Los Palmeras, la Fiesta de la Playa de Río transitó la tercera noche

Espectáculos musicales

Paseo gastronómico y feria de artesanos

Video: La gastronomía, un punto fuerte en la Fiesta de la Playa de Río

La gente disfruta de la fiesta

Entradas

La fiesta en vivo por Elonce

transmitió en vivo desde el predio en el marco de "Nuestras Fiestas", que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la provincia.Pasada la medianoche y pasada la 1 de la mañana, Los Palmeras volvieron a tocar nuevamente en la Fiesta de la Playa de Río. En la edición 2024, se dieron el lujo de tocar algunos clásicos como “El embrujo”, “Olvidala” y “Perra”.Pero también dio lugar a algunas colaboraciones importantes que tuvo en el último tiempo. “Atorrante”, que canta junto a Emanero, Migrantes y Ulises Bueno es otra de las canciones que mostró la banda con más de 50 años de historia.fue otra banda de música tropical que salió al escenario, tras el show de rock. En su caso, empezó a ganarse el clamor de la gente tras cantar “La Morocha”, el hit que Luck Ra y BM lograron hacer escuchar en cada rincón del país.“Dime si eres feliz”, de Hernán y la Champions Liga fue otro de los temas que decidió cantar en vivo frente a un gran marco de público., una banda de rock alternativo, fue la siguiente en salir al aire con un estilo totalmente diferentes a los alrededores.Desde un primer momento, aseguraron desde la organización que la idea era poder desarrollar una puesta en escena bien diversa y el caso del rock no fue la excepción.fue un dúo que se subió al escenario en el predio Multieventos tras la presentación de Cumbia Down.Tocaron algunos temas populares y finalmente hicieron que el público se anime a cantar algunos temas junto a ellos. También bailaron y se movieron en espacios reducidos.El broche de oro estará a cargo de Los Palmeras, la banda de cumbia santafesina que convoca a miles de personas en cada evento al que se presentan. Como en cada presentación, se espera que toquen sus clásicos temas que ponen a bailar a todos.Facundo Torresán fue uno de los artistas destacados de la noche. “Es un placer estar nuevamente en esta Fiesta Nacional de la Playa que ha ido creciendo a lo largo de los años. Es traer la música con identidad, de nuestra ciudad, un repertorio con algunos compositores locales, música mía y el repertorio clásico, con música de Ramón Ayala o Mercedita”, dijo aDestacó que “desde hace unos años la Fiesta de la Playa apostó por tener a todos los músicos en el escenario y a nosotros nos parece de gran importancia tener el espacio en una fiesta nacional. Venimos de tocar en Corrientes y llegar a la ciudad y poder presentarnos en un escenario de igual magnitud, es muy importante. Es muy bueno que tenga su lugar la chamarrita, el tanguito montielero y todas las expresiones en Concepción del Uruguay. Son expresiones que tienen que ver con lo popular y lo regional”.Contó sobre su experiencia en la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes y señaló que “es el décimo año que vamos y es un escenario que siempre te pide algo nuevo, porque tiene eso de apostarle al público. Es ir al templo del chamamé a presentar nuestra manera de tocar, de ver y vivir el chamamé desde el Litoral Sur”.“Nos estamos preparando para el evento de Costa a Costa. Estamos por sacar temas nuevos y también tenemos algunas actuaciones por la zona”, agregó.Paola, profesora de música de la Asociación Síndrome de Down, contó cómo se gestó Cumbia Down: “Hace siete u ocho años Juan Manuel llegó con que quería armar una banda de cumbia. Un poquito fui sugiriendo la idea de él y de los demás porque les gusta mucho cantar, bailar y fuimos encontrando por medio de este Cumbia Down un espacio donde presentarse, a decir mejor las palabras, cómo nos paramos en el escenario, qué decimos y qué no”.“La música ayuda un montón y abre un montón de puertas como estos escenarios que son maravillosos. La primea vez que tocaron fue en un evento que había organizado Ke Personajes cuando recién empezaban a tocar”, agregó.Juan Manuel, líder de la banda, comentó el éxito de la banda: “Fuimos a Buenos Aires, a San Justo, a Concordia”. Asimismo, anheló a futuro: “Queremos ser la banda más grande y ser famosos”.El evento cuenta con un patio gastronómico con más de 30 puestos de comida en los que se ofrecen variados menúes de comidas rápidas, opciones sin tacc y alimentos aptos para veganos, bebidas frías, kiosco, barras de tragos, helados y otros servicios.Cabe recordar que se puede ingresar con mate, sillones y termolares, al igual que con comida y bebida pero en envases de plástico. No se permite el acceso de conservadoras ni envases de vidrio o latas.Asimismo, en el predio se pueden comprar recuerdos y productos elaborados por artesanos y emprendedores.Desde un puesto gastronómico comentaron que “vendemos agua saborizada, gaseosas, cervezas, panchos, hamburguesas, papas fritas, de todo un poco. Depende el público es lo que más sale. El primer día fue mucho papa y panchos, pero anoche fue más cerveza, por ejemplo. Hoy es un ambiente más familiar. Los panchos vienen completos, con papas”.“Las papas fritas son las que más salen, a la gente le gusta. Somos de Luján, Buenos Aires, es el sexto año que venimos a esta fiesta. Los artistas son distintos y el público se va renovando”, dijeron desde otro puesto.Desde Brasil, el vendedor de otro puesto comentó que “esta fiesta es maravillosa. El mejor trago es caipiriña. Lleva lima, azúcar, Cachaça y hielo”.Una mujer contó a Elonce que “soy de Concepción del Uruguay, nos instalamos en primera fila para ver todos los shows. No es la primera noche que venimos, es la única fiesta que tenemos y nos encanta”.“Es impresionante la cantidad de gente que ha venido. Hoy vinimos todos en familia a disfrutar”, señaló.Otra joven indicó que “soy fanática de Cacho de Los Palmeras así que hoy vinimos a verlos a ellos. Soy de Concordia, hoy llegamos cerca de las 15. Ahora vamos a ir por hamburguesas con alguna bebida mientras esperamos el show”.“Infaltables Los Palmeras en esta fiesta, es la mejor fiesta. Hace muchos años que sigo a Los Palmeras. Concepción del Uruguay es lo más lindo, soy de acá y a la fiesta vine con mi esposa y mi hija”, dijo un hombre.Las entradas se pueden adquirir de forma presencial en el Predio Multieventos, de 10 a 12:30 hs. Los valores para las próximas noches son los siguientes:-Sábado 20: La Delio ValdezEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Domingo 21: Ke PersonajesEn puerta: $7000Plateas: de $3000 a $4000 según ubicación.-Beneficios para clientes del Banco Entre Ríos: Aquellos usuarios del Banco Entre Ríos pueden acceder a 3 cuotas sin interés con Tarjeta de Crédito de la entidad bancaria. Además, comprando de manera online y abonando con MODO, se reintegra un 30% sobre el valor de la compra con un tope de reintegro de $3500.-Menores: Los menores de 12 años deberán abonar un seguro de espectador de $1000. A partir de los 13 años, abonarán el valor de la entrada general.La fiesta de la playa cuenta con un ingreso sobre Boulevard Yrigoyen y sobre calle Constituyentes para estacionamiento con seguridad durante las 5 noches de espectáculos, con un costo de $1000 para autos y $500 para motos.