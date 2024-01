Muerte por meningococo: afirman que fue un “cuadro híper infrecuente”

Una niña de San Justo murió esta semana por enfermedad meningocócica en Santa Fe y el Ministerio de Salud de la provincia estableció una serie de cuidados y recomendaciones.La secretaria de Salud, Andrea Uboldi,Las meningitis bacterianas "son un desafío siempre”.Uboldi comentó también señaló que el caso de la chica de San Justo fue “híper infrecuente”, aunque los padres actuaron rápido y la atención médica fue adecuada. “Cada tanto tenemos que lamentar algún fallecimientos”, explicó la médica. En este sentido, según indica La Nación,La secretaria provincial también manifestó que es clave acudir con urgencia por atención médica ante un cuadro o síntomas de la enfermedad. “, incluso a veces se unen y forman una mancha mas grande”, detalló.“La mayoría de los casos consultando a tiempo tienen un buen pronóstico. Los cuadros se tratan con un antibiótico que se usa por vena, dependiendo de la bacteria. La mayoría de los chicos andan bien y los cuadros más complejos necesitan terapia intensiva”, dijo Andrea Uboldi.La enfermedad meningocócica se transmite de persona a persona. “Todos portamos en las vías respiratorias un montón de bacterias capsuladas, uno anda por la vida con ellas y si se cruza con alguna persona que por alguna circunstancia tiene las defensas bajas, ésta puede llegar a contagiarse. Es difícil saber quién se va a contagiar y quién no”, graficó la secretaria provincial.Por eso, recomendó respetar el calendario de vacunación y no olvidar los refuerzos que son los que van a dar duración para más adelante.Aunque la mayor frecuencia de casos en en niños menores de 9 meses es posible tener meningitis en niños más grandes, adolescentes y adultos pero en esos casos los síntomas son más visibles. “En cambio, un bebé chiquito no te puede decir que le duele la cabeza”, explicó Uboldi a Radio 2.Existen dosdiferenciados según etapa de la vida:1era dosis: a los tres meses de vida2da dosis: a los cinco meses de vida1er refuerzo: a los 15 meses de vidaEstas dosis tienen el objetivo de proteger de la enfermedad al grupo etario más vulnerable y con mayor riesgo de enfermar y morir.Una dosis única: a los 11 añosEs una estrategia complementaria que ofrece no solo la protección directa del grupo vacunado, sino fundamentalmente la disminución de la transmisión de la bacteria desde las personas adolescentes (portadoras más frecuentes del meningococo, en nariz y fauces) a lactantes; ofreciendo así una protección indirecta para aquellas personas que no estén vacunadas.