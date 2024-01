Espectáculos musicales

Video: Imaginaria fue otra de las bandas de rock que subió al escenario en la Fiesta de la Playa de Río

Virus llegó a La Histórica por segunda vez

Sociedad Virus y Kapanga cierran la segunda noche de la Fiesta de la Playa de Río

Video: Los testimonios de la gente a la espera de la segunda noche de la Fiesta de la Playa

Se desarrolla la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay.transmite en vivo desde el predio en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la provincia.Una noche a puro rock estuvo presente en la ciudad de Concepción del Uruguay este jueves. En este caso, fue el caso de la banda de Concepción del Uruguay, Imaginaria, que tocó “La Bestia Pop” y otros temas conocidos de bandas nacionales.Se hicieron conocidos cuando fueron teloneros de La Renga, Las Pelotas y Divididos, bandas de mucho renombre en Argentina, Uruguay y el resto de Sudamérica.La histórica banda Virus fue de las más esperadas por el público en la segunda noche de la Fiesta de la Playa de Río de Concepción del Uruguay.. “Lo vivimos con felicidad, no hay otra forma de vivirlo, tantos años tocando y que nuestra música siga traspasando generaciones y generaciones es algo hermoso. Somos muy felices tocando, qué mejor nos puede pasar”, dijo el músico Marcelo Moura.Indicó que “nuestro problema, respecto al repertorio, es qué tema sacar, no cuál poner. Hoy tocamos todas las canciones conocidas”.“Vinimos a Concepción del Uruguay en 1989 a Club Rivadavia. Está hermoso, nos hubiera gustado ir al río y conocer un poco más, pero es así nuestro trabajo”, agregó y contó que “solemos ir un día antes a los lugares, somos obsesivos con la prueba de sonido, que todo salga bien. También aprovechamos para conocer y descansar”.Sobre la música actual dijo que “hay de todo y eso está buenísimo. Hay movimientos como el trap y el hip hop que están de moda y es muy bueno. Está genial que haya diversidad de posibilidades, hay público para todo. Anoche la Fiesta estuvo repleta y hoy también”.Otro de los artistas indicó que “nos llevamos muy bien a pesar de tanto tiempo de tocar juntos. Este año viene movido, tenemos gira por Europa y el Movistar Arena el 12 de abril”.El evento cuenta con un patio gastronómico con más de 30 puestos de comida en los que se ofrecen variados menúes de comidas rápidas, opciones sin tacc y alimentos aptos para veganos, bebidas frías, kiosco, barras de tragos, helados y otros servicios.Cabe recordar que se puede ingresar con mate, sillones y termolares, al igual que con comida y bebida pero en envases de plástico. No se permite el acceso de conservadoras ni envases de vidrio o latas.Asimismo, en el predio se pueden comprar recuerdos y productos elaborados por artesanos y emprendedores.Desde uno de los puestos gastronómicos informaron que “vendemos el vaso de la fiesta, son reutilizables. Si uno compra una bebida se lleva el ecovaso de recuerdo”.Indicó que “por $1500 te podés llevar una cervecita y el ecovaso”.“Somos un emprendimiento familiar, hacemos comida a la parrilla, a la plancha. Hace cuatro años acompañamos el evento. Crece cada vez más, el turismo acompaña mucho. Ofrecemos sándwich de manta a la estaca, sándwich de bondiola, choripán, hamburguesas, papas fritas con cheddar”, comentó.Desde un puesto de ventas de bebidas y licuados, indicaron que “tenemos tragos con alcohol y sin alcohol, para todos los gustos. Venimos desde Buenos Aires a hacer temporada. La gente pide mucho, pero la venta no es como el año pasado, vamos a ver los otros días”.El propietario de un puesto de tortas y postres, comentó que “somos un emprendimiento familiar, mi señora y mi hija son las pasteleras y yo el vendedor. Somos de Buenos Aires. Nosotros nos dedicamos a esto, hacemos ferias en nuestra provincia y decidimos participar. Recorrimos distintos lugares. La venta viene bien, queda fiesta y tiempo”.En otro puesto gastronómico ofrecían bondiola a la pizza. “Es una especialidad gastronómica, tiene salsa, queso y buenos pedazos de bondiola. Es mi primer año acá, estoy muy contento. Somos de Buenos Aires. Siempre venimos a Entre Ríos y sus fiestas, nos va muy bien, el público es muy bueno”, agregó.Desde otro puesto indicaron que “ofrecemos panchos, hamburguesas completas, simples, papas fritas rústicas. Somos de Mar del Plata. Es el cuarto año que venimos. La gente es muy amable, servicial”.En el ingreso del predio, gran cantidad de personas esperaban para entrar a la fiesta.“Soy de Concepción, vine a ver a Kapanga, soy fan. Me gusta Virus también, los grupos locales. Me gusta la música en realidad. En mi época el rock era lo más. Me animo al pogo, a todo. Tengo un grupo de amigos con el que salimos a ver bandas. Hoy vine acompañado por uno de mis nietos”, dijo.Un joven, expresó que “somos de Concepción. Hoy toca Virus y Kapanga, soy fanático desde chico así que vine a ver rock. Mañana están Los Palmeras, va a estar muy bueno. Venimos todos los años a la fiesta”.Otra joven, indicó que “me gusta el Virus, soy más del rock nacional”.Una mujer comentó que “soy del rock, me gustan estas bandas. Hoy vine por Kapanga y La Imaginaria, un tributo a Los Redondos”.Dos jóvenes indicaron que “vinimos a ver Kapanga. Nos gusta el rock y el domingo venimos a ver a Ke Personajes. El ambiente es muy familiar y el lugar es amplio”.Una pareja comentó que "somos de Buenos Aires, vinimos el viernes pasado, queríamos conocer. Pasamos por Concepción de visita pero siempre quisimos venir a quedarnos. Es una paz impresionante, unas playas hermosas. Es re lindo. No sabíamos de la fiesta, fue casualidad, y nos encantó. Nos gusta Kapanga y Virus, somos de esa época".“Vinimos tempranito con los sillones para conseguir lugar y ver a Virus y a Kapanga. Vinimos hoy por estas bandas”, dijo un hombre ay resaltó: “se me terminan las vacaciones, mañana tengo que trabajar, pero lo importante es disfrutar”.Comentó que “la creciente que tuvimos hace poco no nos dio tiempo de arreglar las playas, pero están lindas. Todavía está la controversia de si la fiesta debería ser acá o en la playa como era antes”.Una mujer, en tanto, remarcó que “vinimos a cantar canciones de viejas épocas. Es hermosa la Fiesta de la Playa”.Otra señora indicó que “somos de Concepción, estamos listos para el show. Siempre venimos a la fiesta. Hoy nos convoca Virus”.“Mi hija se presenta en el escenario en un ratito así que también vinimos a verla”, dijo otro hombre.Saad: "Es una fiesta que todos los años va dando que hablar"La directora de Turismo de la ciudad, María Laura Saad, dialogó con Elonce acerca de la segunda noche que se avecinaba en Concepción del Uruguay: “Es una fiesta que dijo presente en un momento tan complicado y con una cartelera tan importante. Para nosotros es un orgullo. Todavía queda tiempo no solamente para disfrutar de los atractivos turísticos de la ciudad, sino también para la Fiesta de la Playa de Río”.Asimismo, destacó: “Hoy es el segundo día, mañana nos queda con la gente de Los Plameras que va a ser una gran noche. Nos queda el sábado con la Delio Valdez y el domingo con Ke Personajes. Creemos que estos días que nos quedan van a ser diferentes en sí, en la modalidad, en la música”. También hizo hincapié en los 29 artistas locales que se presentarán.“Es una fiesta que todos los años va dando que hablar. Hoy tenemos más de 40 artesanos y productores no solo locales, sino de todo el país que nos están acompañando. Hay food truck para que la gente venga a comer. Es una fiesta muy popular para nosotros. Por lo tanto, la gente puede venir con su sillón, con su termo”, remarcó sobre la oferta que habrá hoy.Las entradas se pueden adquirir de forma presencial en el Predio Multieventos, de 10 a 12:30 hs. Los valores para las próximas noches son los siguientes:-Viernes 19: Los PalmerasEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Sábado 20: La Delio ValdezEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Domingo 21: Ke PersonajesEn puerta: $7000Plateas: de $3000 a $4000 según ubicación.-Beneficios para clientes del Banco Entre Ríos: Aquellos usuarios del Banco Entre Ríos pueden acceder a 3 cuotas sin interés con Tarjeta de Crédito de la entidad bancaria. Además, comprando de manera online y abonando con MODO, se reintegra un 30% sobre el valor de la compra con un tope de reintegro de $3500.-Menores: Los menores de 12 años deberán abonar un seguro de espectador de $1000. A partir de los 13 años, abonarán el valor de la entrada general.La fiesta de la playa cuenta con un ingreso sobre Boulevard Yrigoyen y sobre calle Constituyentes para estacionamiento con seguridad durante las 5 noches de espectáculos, con un costo de $1000 para autos y $500 para motos.