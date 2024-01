Fiesta de la Playa: Kapanga y Virus, los artistas centrales de la segunda noche

Espectáculos musicales

Comenzó la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Playa de Río de Concepción del Uruguay.transmite en vivo desde el predio en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la provincia.La segunda jornada tendrá como artistas centrales a Kapanga y a Virus, bandas que darán el cierre al evento de este jueves. No obstante, como cada noche, también se presentarán distintas bandas locales para ponerle ritmo a la convocante fiesta.El evento cuenta con un patio gastronómico con más de 30 puestos de comida en los que se ofrecen variados menúes de comidas rápidas, opciones sin tacc y alimentos aptos para veganos, bebidas frías, kiosco, barras de tragos, helados y otros servicios.Cabe recordar que se puede ingresar con mate, sillones y termolares, al igual que con comida y bebida pero en envases de plástico. No se permite el acceso de conservadoras ni envases de vidrio o latas.Asimismo, en el predio se pueden comprar recuerdos y productos elaborados por artesanos y emprendedores.“Vinimos tempranito con los sillones para conseguir lugar y ver a Virus y a Kapanga. Vinimos hoy por estas bandas”, dijo un hombre a Elonce y resaltó: “se me terminan las vacaciones, mañana tengo que trabajar, pero lo importante es disfrutar”.Comentó que “la creciente que tuvimos hace poco no nos dio tiempo de arreglar las playas, pero están lindas. Todavía está la controversia de si la fiesta debería ser acá o en la playa como era antes”.Una mujer, en tanto, remarcó que “vinimos a cantar canciones de viejas épocas. Es hermosa la Fiesta de la Playa”.Otra señora indicó que “somos de Concepción, estamos listos para el show. Siempre venimos a la fiesta. Hoy nos convoca Virus”.“Mi hija se presenta en el escenario en un ratito así que también vinimos a verla”, dijo otro hombre.Las entradas se pueden adquirir de forma presencial en el Predio Multieventos, de 10 a 12:30 hs. Los valores para las próximas noches son los siguientes:-Viernes 19: Los PalmerasEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Sábado 20: La Delio ValdezEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Domingo 21: Ke PersonajesEn puerta: $7000Plateas: de $3000 a $4000 según ubicación.-Beneficios para clientes del Banco Entre Ríos: Aquellos usuarios del Banco Entre Ríos pueden acceder a 3 cuotas sin interés con Tarjeta de Crédito de la entidad bancaria. Además, comprando de manera online y abonando con MODO, se reintegra un 30% sobre el valor de la compra con un tope de reintegro de $3500.-Menores: Los menores de 12 años deberán abonar un seguro de espectador de $1000. A partir de los 13 años, abonarán el valor de la entrada general.La fiesta de la playa cuenta con un ingreso sobre Boulevard Yrigoyen y sobre calle Constituyentes para estacionamiento con seguridad durante las 5 noches de espectáculos, con un costo de $1000 para autos y $500 para motos.