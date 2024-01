Lanzaron en Paraná el Triatlón de La Paz y dos carnavales

Corsos de Gualeguay

Se desarrolló, este jueves en Paraná, el lanzamiento de los Carnavales de Santa Elena, el Triatlón de La Paz y los Corsos de Gualeguay. La actividad fue en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la capital entrerriana."Los carnavales de Santa Elena son los más pasionales que tenemos. Cada noche es una fiesta única, la gente lo disfruta, baila, canta, juega con espuma y es algo increíble”, expresó Carina Span, directora de Turismo de Santa Elena, a Elonce.“os carnavalescuenta con las comparsas de Babiyú, Itaporá, Emperatriz y Porasí, se desarrollarán durante cinco noches: 20 y 27 de enero; 3, 10 y 12 de febrero. Las entradas generales tienen un valor de 4.000 pesos, en tanto menores y jubilados a 2.000 pesos. Para acceder al sector de plateas sale 2.000 pesos y los palcos para cuatro personas a 19.000 pesos.Las entradas se pueden adquirir de manera presencial en la Municipalidad o a través de https://www.turismosantaelena.com.ar/carnavales/ Según explicó, "el espectáculo del carnaval comienza a las 22 horas, cuando hay tres comparsas se estipula que termine alrededor de las 2:30 horas. En tanto cuando están las cuatro comparsas el show se alarga una hora más”.“Es un espectáculo muy lindo, hay comparsas que tienen su banda propia entonces se genera un show muy hermoso”, dijoLa reina de del carnaval, Ingrid Sena, expresó que “es una experiencia única, donde se siente mucha pasión, alegría y es hermoso”. En tanto, el rey del carnaval, Gerardo, sostuvo que “se disfruta muchísimo, la gente se suma y esa alegría se contagia”.Al ser consultada sobre el movimiento turístico, la funcionaria comunicó que “se nota una mayor concurrencia durante los fines de semana”. “La gente sale y reserva más cerca de la fecha”, dijo al tiempo que agregó que la ciudad cuenta con muchos atractivos turísticos como los carnavales, el hermoso y amplio camping, balneario, paseos en lancha, pesca deportiva y diversas actividades culturales como museos, recorridos y demás”.La localidad de Gualeguay desde el 6 de enero y hasta el 24 de febrero, se viste de brillo, color y espuma para celebrar los corsos durante las noches de sábado y fin de semana largo de febrero.Al respecto, la secretaria de Turismo de Gualeguay, Florencia Fernández, mencionó a este medio que “es una de las fiestas más populares que tenemos en la ciudad, comenzaron el 6 de enero y se extenderá hasta el fin de semana largo de febrero. En total son diez noches”.“Las compasas tienen su plus con la alegría que es algo familiar”, cerró.Por su parte, Ariana Ramírez, de la comparsa Sí Sí, señaló que “el corso de Gualeguay es el más divertido y familiar. Es algo espectacular. Una vez me animé a bailar en la comparsa y ahí descubrí la pasión y nunca más deje de participar, es a lo que amo”.“Cuando conozcan el carnaval, les va a encantar, hay mucha de fiesta, espuma y alegría”, dijo otra de las pasistas y sumó: “Es un gran trabajo que se realiza todo el año, es algo que tiene muchísima producción”.La 39º edición del Triatlón de La Paz se realizará durante viernes 19 y sábado 20 de enero y reunirá a más de 1.000 triateltas.“El evento arranca el viernes con las actividades de menores y al día siguiente con los competidores tienen entre 14 y 70 años”, expresó una de las organizadoras, María Luz de Bernardo, al tiempo que señaló que “es una actividad internacional que cambia totalmente la ciudad, serán mil triatletas. En este sentido, mencionó que “es un cambio muy grande que vive la ciudad porque el cambio es absoluto, comienza en el puerto y se trasladan por toda la ciudad”.En tanto, el ex intendente, Bruno Sarubi, ponderó el desarrollo del “Tria” y sostuvo que “lo que hace único a este triatlón es justamente por lo que se vive y es gracias a la calidez del vecino, donde adornan sus calles, se suman con las diferentes actividades alentando y demás”. Asimismo, sostuvo que a La Paz llegan competidores de todo el mundo, como Japón, Estados Unidos, España, México y muchos más.