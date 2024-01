Preocupa a la Sociedad Argentina de Infectología el aumento de casos de covid

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) exteriorizó su preocupación por un incremento en la cantidad de casos de coronavirus en la Argentina, al tiempo que los especialistas destacaron la importancia de la vacunación para evitar la suba de contagios y las muertes por esta enfermedad."Nosotros nunca nos alejamos del Covid, estuvo presente el año pasado y murieron 500 argentinos", remarcó el doctor Hugo Pizzi.De acuerdo con los síntomas, el epidemiólogo indicó: "Son síntomas de vía aérea superior, nariz y garganta, alguna línea de fiebre. Las personas vacunadas tienen eso".En relación a las medidas que se pueden tomar para evitar el contagio, Pizzi señaló a la agencia: "Son las que hemos abandonado y que nunca debimos abandonar totalmente. Se trata de todas las herramientas conocidas. Usar el barbijo en el transporte público en viajes de corta y larga distancia, así como volver a llevar la botellita con alcohol. Esas son opciones".Para las personas que están de vacaciones en la playa, al aire libre, las posibilidades de contagio son muy bajas, a menos que "uno tenga un contacto muy estrecho; las rondas de mate o besar bocas desconocidas pueden ser peligrosas", advirtió el especialista.Con respecto a la vacunación, detalló: "No es saber cuántas dosis tenes, sino tener la vacuna actualizada. Todos los mayores de 50 años y menores de 50 que tengan comorbilidades, como diabetes incoercible, asma crónica, inmunodepresión o enfermedad cardíaca de larga data, toda esa gente necesita independientemente de la edad estar protegido".En el Boletín Epidemiológico Nacional número 686, emitido por el Ministerio de Salud, también destacan la vacunación como "una estrategia importante para prevenir la hospitalización, disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones posteriores como el long- Covid y reducir las muertes por Covid-19".Eduardo López, infectólogo, se refirió al incremento casos y en declaraciones a NA explicó: "No se trata de una cepa nueva en la Argentina. Sí hay una cepa nueva, la JN1, que está circulando en Europa. La variante que está circulando en el país es la Ómicron".El aumento de casos no se debe a la nueva cepa, de la cual solo hay cinco casos confirmados.López lo atribuyó a que "en la época de fin de año y fin de diciembre, hubo reuniones con aglomeración de gente en lugares cerrados y mal ventilados".Con respecto al uso del barbijo como medida eficaz para reducir la posibilidad de contagio, señaló: "Creo que va a ser difícil que la sociedad en pleno verano o la gente que está veraneando se acuerde de utilizar el barbijo o tenga ganas de utilizarlo durante el periodo de vacaciones".En cuanto a la vacunación, explicó que "la clave es tener el refuerzo al día".En la Argentina, solo un poco más de dos millones y medio de personas están vacunadas con el tercer refuerzo, una cifra muy baja.Por último, le pidió a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que "los vacunatorios estén abiertos más tiempo, especialmente sábados, domingos y feriados, para que la gente que trabaje pueda ir a vacunarse", ya que es la medida de prevención más importante.