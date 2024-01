Tragedia en Ruta 168: reanudan la búsqueda del chofer que cayó al río con camión

Policiales Confirmaron que camión cayó al río en Ruta 168 y buzos hallaron el vehículo

Se reanudaron esta mañana, los trabajos de búsqueda del joven conductor del camión que protagonizó un accidente de tránsito, este miércoles por la madrugada, en la Ruta Nacional Nº168 y que, por causas que se investigan, chocó contra la baranda del puente aliviador Nº2 y cayó al riacho Miní.Los trabajos que continúan desde esta mañana, se centran en intentar retirar el vehículo de grandes dimensiones de las aguas del riacho.El operativo que comenzó este miércoles a media mañana, continuó hasta entrada casi la noche en el lugar del siniestro. Allí, se hicieron presentes buzos, policía, bomberos, Gendarmería y personal de Vialidad y que, tras abrir un sendero por debajo del puente, con la ayuda de lingas y una retroexcavadora buscaron sacar el vehículo, sin tener resultados positivos.Este jueves, pasada las 7, las máquinas ya estaban nuevamente en el lugar, al igual que las autoridades y en esta oportunidad, familiares y conocidos del chofer cordobés, así como también el dueño de la empresa a la cual pertenece el vehículo.Por otra parte, Elonce pudo conocer que el conductor del camión, fue identificado como Matías Costas, de 31 años y oriundo de Córdoba. El camión Iveco tenía como destino la provincia de Misiones y trasladaba maquinaria vial, más precisamente una compactadora, ya que trabaja para una empresa de Córdoba que se encargaba de construcciones viales.En diálogo con Elonce, Ariel Blanc, subdirector de bomberos de la vecina localidad santafesina, brindó detalles del operativo que se realizó ayer y de cómo continuarán hoy. “Se trabajó en la intención de poder extraer o poder movilizar la estructura dentro del espejo de agua para poder acceder a lo que es la cabina y poder intentar el recupero del cuerpo”. Para ello, se trabajó con una máquina retroexcavadora, proporcionada por Vialidad provincial, lingas y cadenas.Esta mañana, se continúa con la tarea de intentar girar el rodado, del cual no se sabe si contaba con la maquinaria rural aún enganchada. “Dado el peso que posee el camión con la carga que trasladaba, que no sabemos si está sujeta a la estructura del camión, nuestra intención es poder girarlo para poder acceder a distintos puntos a los que no pudieron acceder los buzos para poder recuperar el cuerpo”, afirmó.En referencia a la causa del siniestro vial, que provocó la caída del camión al riacho, desde la división Criminalística, estiman que podría haberse pinchado o reventado una cubierta del rodado y eso, generó el despiste y posterior, caída desde el puente hacia el riacho.Colegas de la empresa donde trabajaba el conductor estuvieron en el lugar y confirmaron la identidad de camionero oriundo de la provincia de Córdoba. Además, familiares del joven llegaron también a la zona del trágico accidente.El accidente de tránsito, que ocurrió en la madrugada del miércoles, en el kilómetro 12 de la Ruta 168, terminó revelando un giro trágico que desconcertó a todos, al conocerse lo que había ocurrido.Así se pudo establecer, luego que personal policial, detectara una mancha de combustible en la superficie del agua y de esa manera, comenzaran las tareas de los buzos que hallaron el vehículo en el fondo del curso de agua.