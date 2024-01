“Intuía que se venía algo grande”, dijo agenciero que vendió millonario Quini 6

Un apostador entrerriano ganó $404.357.310 en el Quini 6, al acertar todos los números del sorteo Tradicional. Salieron el 05, 09, 12, 15, 17 y 22. Hizo su apuesta en la agencia 580 ubicada en Magnasco 769 de la ciudad de Gualeguaychú.El agenciero, Matías Benavento, dijo aque “prácticamente anoche no dormí de tanta gente que me escribió y de tantas felicitaciones. Estoy muy contento”.“Impresionante, no podía creerlo”, manifestó, a la vez que revelo que “últimamente estuve dando el Siempre Sale. Han ido sacando uno y dos millones de pesos. Intuía que se venía algo grande”, expresó.“El presentimiento lo tenía”, completó el feliz agenciero, mientras que por el momento no se tienen pistas sobre el nuevo millonario.