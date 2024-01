La Justicia ordenó el traslado de Milagros Martínez a hospital de Buenos Aires

La Justicia Federal ordenó a una obra social que derive a Milagros Martínez, de 16 años, a un hospital privado de Buenos Aires, que cuenta con atención especializada. La adolescente, queMilagros es oriunda de Racedo, localidad ubicada a 35 kilómetros de Paraná, y sufre atresia de esófago, malformación que impide el normal funcionamiento del tubo de deglución que conecta la boca con el estómago y provoca la alteración del aparato digestivo en general.Ante esta situación, presentaron un amparo de salud a través del abogado Marcos Pita ante, bajo apercibimiento de aplicar multas y sanciones si no lo hacen. La familia de Milagros espera que esta decisión judicial se efectivice lo antes posible.Javier Martínez, padre Milagros, comentó: “Mi hija se encuentra con una atresia de esófago y fibrosis pulmonar. Ella se alimenta con una bomba de alimentación y es oxígeno dependiente. Ella tenía que realizarse un cambio de sonda, y la obra social se demoró. Recurrimos a un recurso de amparo y la justicia la obligó a la obra social a entregar la sonda. Sin embargo, la sonda nunca llegó y, a raíz de eso, a ella se le cierra el píloro (NdelaR: conecta la sonda con el intestino). Esto le produjo reflujos y no se podía alimentar”.Y agregó: “El 23 de diciembre cae internada en el sanatorio La Entrerriana. Ahí, los médicos intentaron colocarle la sonda pero no pudieron y entonces deciden derivarla a la Fundación Hospitalaria en Buenos Aires. Es el lugar donde ella fue tratada desde que nació y los cirujanos la conocen. Hicimos le pedido a la obra social y se opusieron. Así recurrimos a un abogado con un recurso de amparo”.Por su parte, el abogado Marcos Pita, representante de la familia, explicó en