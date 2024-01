Desgarradora carta del novio de la joven que murió en una fiesta electrónica

La muerte de Florencia Yturrioz, una nutricionista de 26 años que perdió la vida por una sobredosis de éxtasis en una fiesta electrónica en Mar del Plata, conmocionó al país.En ese marco, sus seres queridos se despidieron de la joven, entre ellos su novio, quien compartió una desgarradora carta."Hoy es el día más feo de mi vida, hoy me toca despedirte y decirte hasta pronto porque estoy seguro nos vamos a volver a ver. Mi nutri, mi negra, mi cuchuflina y podría seguir todo el día por la forma en que nos tratábamos y lo felices que éramos, siempre para adelante juntos", escribió el joven en sus redes sociales.Con varias fotos en las que se los ve juntos, agregó: "Volá alto, amor y enséñales a todos por dónde estés lo increíble que sos. Mandanos mucha fuerza y guiános en este nuevo camino. Te vamos a extrañar mucho, amor. Te voy a recordar así como en las fotos. Brillá y guiános, mi ángel".Luego de la muerte de Yturrioz, a través de la autopsia se confirmó que falleció por sobredosis de éxtasis.Ante este escenario, la familia de la nutricionista y profesora de educación física, pidió investigar si fue drogada.La joven había ido de vacaciones con sus amigas a Mar del Plata y el domingo, de un momento a otros, comenzó a sentirse mal en el departamento. Camino al hospital sufrió convulsiones y horas después perdió la vida por una intoxicación.La necropsia reveló que murió de un paro cardiorrespiratorio producto de una sobredosis.Con la confirmación de la autopsia, la familia de la víctima sostiene que la joven no se drogaba y que era sana por lo que piden investigar si no le colocaron alguna sustancia en la bebida durante la fiesta.