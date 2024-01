Concepción del Uruguay vivió la primera noche de la Fiesta de la Playa de Río

Espectáculos musicales

Video: BM hizo vibrar al público de Concepción del Uruguay en la Fiesta de la Playa de Río

Video: Grupo Los Cazadores fue otra banda que hizo bailar a la gente en la Fiesta de la Playa de Río

Luck Ra

Video: Luck Ra dialogó con Elonce y expresó su felicidad de estar de gira en Entre Ríos

Paseo gastronómico

Feria de artesanos

La palabra de la gente

Video: El testimonio de los presentes a la primera noche de la Fiesta de la Playa de Río

Entradas

Elonce transmitió en vivo

Con un gran marco de público, comenzó este miércoles la Fiesta Nacional de la Playa de Concepción del Uruguay.transmitió en vivo desde el predio en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la provincia.fue el último artista en subir al escenario, donde se mantuvo una hora y media en vivo moviéndose de un lado a otro en el escenario del predio Multieventos de la ciudad de Concepción del Uruguay.En la misma línea, se pudo ver al cantante animar al público a entonar algunas de las estrofas de sus canciones más populares que lo llevaron a ser uno de los artistas más queridos de Argentina.fue uno de los números más esperados para la noche inaugural de la Fiesta de la Playa de Río. El publico en Concepción del Uruguay palpitó su llegada, bailó y cantó sus canciones más reconocidas en el país.“Lágrimas”, “Ni una ni dos” “Desde que te fuiste” y “M.A” fueron algunos de los hits que pudo tocar el artista, uno de los más esperados para la noche.es uno de los grupos tropicales que fue el encargado de seguir a las presentaciones que previamente había dado Lautaro Turano, Bad News y Marcos Martín.En su caso, salió a mostrar varios de los temas populares de antaño y de la actualidad de la música popular.A modo de previa, decidieron tocar algunos de los temas que Luck Ra popularizó en el último tiempo. Uno de ellos fue “La Morocha”, que lo catapultó a la fama y a recorrer los escenarios. Por otra parte, en el premio Multieventos se escuchó “Toco y me voy”, hit de La Bersuit Vergabarat que acaban de relanzar con el cantante del cuarteto.Uno de los artistas más esperados de la noche fue Luck Ra. El compositor y cantante cordobés de música trap y rap dialogó con Elonce y expresó: “es mi primera vez acá, así que desde que llegué estoy muy contento con el calor de la gente. Me dormí una siesta hermosa y estoy lista para salir”.“Estamos conociendo bastante, quedan aún algunas provincias por conocer. Estoy muy feliz de estar trabajando y conocer este hermoso país. Todavía no caigo mucho, pero disfruto como siempre”, dijo.Lo próximo en su carrera “es sacar el álbum que estamos haciendo, que contiene todos los temas, como la Morocha y otros que sacamos hace poquito. Van a salir todos juntos el 1º de febrero”.“La gente en Concepción del Uruguay es súper respetuosa, vamos a ver si son manija cuando salga al escenario. La expectativa es siempre disfrutar, pasar una hermosa noche, dar el mejor show posible”, agregó y dijo que “lo principal es disfrutar, seguir con la disciplina de trabajar y dar lo mejor siempre”.“Aguante el cuarteto y Córdoba”, finalizó.El evento cuenta con un patio gastronómico con más de 30 puestos de comida en los que se ofrecen variados menúes de comidas rápidas, opciones sin tacc y alimentos aptos para veganos, bebidas frías, kiosco, barras de tragos, helados y otros servicios.Cabe recordar que se puede ingresar con mate, sillones y termolares, al igual que con comida y bebida pero en envases de plástico. No se permite el acceso de conservadoras ni envases de vidrio o latas.Una feriante dijo aque “somos de Concepción, participamos de la fiesta como artesanos. Siempre participo en las ferias locales. Hago indumentaria pintada a mano”.Su compañero, indicó que “en mi caso hago cuadros, son confeccionados en madera, tallados a mano. Es un fin de semana prometedor, hay mucha juventud”.Otra trabajadora contó que “vendo sahumerios, tejidos, telas, velas, de todo un poco. Esta noche anda mucha juventud, esperamos gente más grande con otros grupos musicales. Es el segundo año que participo”.Una mujer indicó que “soy de Concepción, vendo bolsos, carteras y otros accesorios. Esperamos tener muchas ventas el fin de semana”.Una niña dijo aque “somos de acá, de Concepción. Vinimos a ver a BM y Luck Ra”.Otro grupo de niños, expresó: “somos de Concepción del Uruguay y Villaguay. Vinimos a ver a Luck Ra. Vamos a bailar, nos vamos a quedar hasta que termine el show”.Una mujer contó que “aprovechamos la fiesta de la ciudad, vinimos con los chicos que quieren ver a Luck Ra. Les gusta el tema de la Morocha”.Otra mujer indicó que “vinimos a traer los nenes, estamos cerquita. Ellos quieren ver a Luck Ra”.“Venimos hoy y volvemos el domingo a ver a Ke Personaje. Somos de Colonia Elía, es cerca, así que vamos y venimos”, dijo otra señora.Otra joven de Concepción del Uruguay señaló que “es la mejor fiesta, venimos todos los años, la gente es hermosa, es maravillosa. Tiene que ver este espectáculo el resto. Venimos todos los días, nos gusta traer el mate y disfrutar los shows”.Un hombre, en tanto, dijo que “la pasamos re lindo, somos de Nogoyá. Vinimos especialmente para la fiesta, es la primera vez que venimos. Venimos por hoy y queremos ver si venimos el fin de semana para el cierre”.Las entradas se pueden adquirir de forma presencial en el Predio Multieventos, de 10 a 12:30 hs. Los valores son los siguientes:-Miércoles 17: Luck Ra / BMEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Jueves 18: Kapanga y VirusEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Viernes 19: Los PalmerasEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Sábado 20: La Delio ValdezEn puerta: $6000Plateas: de $2500 a $3000 según ubicación.-Domingo 21: Ke PersonajesEn puerta: $7000Plateas: de $3000 a $4000 según ubicación.-Beneficios para clientes del Banco Entre Ríos: Aquellos usuarios del Banco Entre Ríos pueden acceder a 3 cuotas sin interés con Tarjeta de Crédito de la entidad bancaria. Además, comprando de manera online y abonando con MODO, se reintegra un 30% sobre el valor de la compra con un tope de reintegro de $3500.-Menores: Los menores de 12 años deberán abonar un seguro de espectador de $1000. A partir de los 13 años, abonarán el valor de la entrada general.La fiesta de la playa cuenta con un ingreso sobre Boulevard Yrigoyen y sobre calle Constituyentes para estacionamiento con seguridad durante las 5 noches de espectáculos, con un costo de $1000 para autos y $500 para motos.