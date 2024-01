Un estadounidense que estaba de visita en Argentina murió por malaria

Un turista estadounidense de 80 años murió por malaria en el Hospital Fernández de Capital Federal y encendió las alarmas en la Argentina por la enfermedad mortal que se transmite por la picadura de mosquito.



David Gernant es un ex juez de Estados Unidos y previo a su llegada a Ushuaia, estuvo en Estambul, India, Etiopia por lo que todavía no saben donde contrajo la infección.



El caso ocurrió el 7 de enero, pero recién se dio a conocer este semana. El informe del Ministerio de Salud de la Ciudad señala que Gernant ingresó al Hospital Fernández y a los minutos murió.



Según se indica, el paciente llegó a la guardia del hospital con “fiebre alta, fuerte anemia y un cuadro de hipoglucemia” por lo que debió ser intubado. Sin embargo, media hora después falleció.



A través de un estudio del Malbrán se confirmó que el turista falleció por malaria y el caso generó preocupación ya que en 2019 la OMS certificó la que la Argentina es un país libre de la enfermedad.



Esta aprobación se dio ya que no se detectaron casos autóctonos desde 2011 y último brote se registró en Misiones en el año 2007.



Ante este hecho, las autoridades investigan el caso con la idea de obtener información sobre donde pudo haber sufrido la picadura del mosquito Anopheles.



Cómo se transmite la malaria y cuales son los síntomas

La enfermedad potencialmente mortal es causada por parásitos que se transmiten a las personas a través de las picaduras de mosquitos infectados.



Los síntomas suelen aparecer a los 10-15 días de la picadura y son:



- Anemia

- Heces con sangre

- Escalofríos, fiebre y sudoración

- Coma

- Convulsiones

- Dolor de cabeza

- Ictericia

- Dolor muscular

- Náuseas y vómitos