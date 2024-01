“Venimos a desayunar o a almorzar con él”: la tristeza de los padres de Lautaro

Foto: Clarin

Diego acaricia la foto de su hijo Lautaro que, adolescente, con una campera blanca, se toma una selfie frente a un espejo. Tamara sostiene a Máximo, que tiene seis meses, con una mano. Y con la otra quita una ramita que la lluvia dejó sobre la frase: “Siempre con la mejor sonrisa”. Juntos posan frente a la tumba de su hijo en un cementerio de La Matanza. La miran. Se quedan en silencio.Lautaro Alvaredo tenía 19 años. Y en esa imagen, por supuesto, sonríe. Ahora lleva dos meses en ese lugar. Sus padres lo visitan todos los días. “Venimos a desayunar o a almorzar con él. No lo podemos creer”, dice Diego, todavía incrédulo de la tragedia que atravesó a su familia.En la casa de los Alvaredo no hubo arbolito de Navidad. Tampoco festejo de Año Nuevo y los cumpleaños se celebraron apenas. La pileta quedó sin llenar y ya nadie juega en el agua las tardes de calor. Lautaro, que murió el 17 de noviembre, era el encargado de mantenerla. Pero ya no hubo quién ni para qué.En la madrugada del 6 de noviembre, el teléfono de Diego Alvaredo (48) sonó a la hora que ningún padre quiere que suene. Su hijo había ido a bailar. Él cree que era la tercera o la cuarta vez que lo hacía porque siempre pasaba los fines de semana junto a él animando algún evento o pasando música en alguna fiesta. Siempre juntos, los dos. Eran un equipo.Pero esa noche no, esa noche salió con sus amigos del barrio y se la pasó en la cabina del DJ mirando cómo operaba su consola, aprendiendo un poco más algo que hacía con destreza e improvisación. "Quedó todo como quedó, todo en pausa, quedó todo así", describe Diego, quien todavía no encuentra las palabras.“No sabés lo que era mi hijo. Yo trabajo como colectivero y para llegar a fin de mes cantaba en eventos, cumpleaños. Siempre cuarteto, él me preparaba los equipos en el auto, me iba a buscar a la parada cuando llegaba de trabajar y salíamos. Mientras yo armaba el sonido, él ponía música, siempre bien, con su celular, él hacía de todo. No sabés lo bien que lo hacía”, se enorgullece Diego en la capilla del cementerio Los Ceibos, en el kilómetro 32 de la ruta 3, en González Catán.Pero Diego ya no canta. Tampoco pudo volver a trabajar en la línea 620 como chofer ni terminó de arreglar el Fiat Duna que le estaba preparando a su hijo, que había aprendido a manejar.Tamara Ferreyra (40), su esposa, juega con Máximo, el bebé que los acompañó 12 días en la Clínica Modelo de Moreno mientras Lautaro peleaba por su vida.La madrugada del lunes 6 de noviembre el adolescente vio a sus amigos salir del boliche. Entonces, dejó la cabina del DJ y salió detrás.Uno de los integrantes de su grupo se había peleado con otro porque le rompió unos anteojos. Afuera, empezó una pelea. Los amigos de Lautaro corrieron y él quedó contra dos adolescentes de su edad. Fabricio Román Stella (18) y Ian Noguera (19) le pegaron tanto que lo dejaron en el piso.Noguera le dio una patada en la cabeza que le fracturó el cráneo. Stella hizo lo propio. Un tercero, Patricio Nicolás Moreira (19), pateó a Lautaro mientras estaba inconsciente en el piso y le robó el celular.Stella y Noguera se entregaron el jueves y el sábado posteriores al fallecimiento de Lautaro, que pasó 12 días en terapia intensiva y que murió el 17 de noviembre por la gravedad de las lesiones que tenía en el cerebro.

Sus papás esperaron un milagro que no ocurrió. “Se murió a pesar de que rezamos en todos los idiomas. Fue increíble, todo el mundo rezaba por él, de todas las religiones. Yo lo quería conmigo como fuera, aunque fuera en una silla de ruedas, lo quería conmigo. Pero la vida no me dio esa posibilidad. La vida no le dio oportunidad”, lamenta Diego.La causa fue caratulada como "homicidio agravado por alevosía", que tiene penas de prisión perpetua.Ante la consulta de este diario, el fiscal Matías Folino, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, confirmó que está próximo a pedir la elevación a juicio. Y que Noguera, Stella y Moreira permanecen detenidos.Todo empezó dentro de Cyrux, un boliche ubicado en Luro y Pedro Obligado, en Laferrere. Y terminó en tragedia.“Lautaro era mi pilar. Cuando falleció mi papá, él me sacó. Él estaba siempre conmigo, siempre en todo. Cuidaba a sus hermanos, a mi abuela que tiene 93 años. Iba a comprar, era el único que sostenía al bebé. No podemos creer todo lo que hacía, él sabía todo lo que necesitábamos sin que se lo tuviéramos que pedir. Era un chico increíble, no sabés lo que era”, insiste Diego.Este miércoles, cuando se cumplan dos meses, Diego y su familia -que son asistidos por el estudio de Fernando Burlando- recordarán a Lautaro en la intimidad.Mientras esperan, entre ansiosos y preocupados, qué pasará con el juicio.“Hay que ver si no participó alguno más”, se pregunta Tamara. Y Diego anticipa: “A mí verlos de nuevo…”, se detiene. Toma aliento. Y sigue: “A mí verlos de nuevo no me preocupa. Me preocupa lo que me pueda llegar a pasar con el juicio. Pero quiero que llegue ese momento. Los tienen que condenar. No sólo por nosotros, por la sociedad. Porque son un peligro para todos”.“Parece que matar fuera un trofeo”, lo interrumpe Tamara. Diego asiente con la cabeza y cierra: “Parece que matar fuera un trofeo. Se aplauden la patada mortal. Parece que no entendieran lo que significa perder una vida, perder la vida”. (Clarin)