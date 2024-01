Organizan una peña solidaria a beneficio de Milagros Martínez

Este martes por la tarde el tío de la pequeña, Javier Ernst, estuvo enpara comentar los detalles de su situación: “”.Sobre cómo se encuentra, el hombre relató: “Estuvo internada hasta el viernes en el Sanatorio La Entrerriana, que le dieron provisoriamente el alta porque su situación sigue prácticamente igual. Está a la espera de ser trasladada a la fundación hospitalaria, donde tiene que ser intervenida y está a la espera de la resolución de un juez para ver si la obra social acepta que sea trasladada el mismo día al lugar”.Consultado sobre la medida judicial, el familiar comentó que “se hizo una medida de amparo porque si bien la obra social está brindando prestaciones, no sería el lugar donde ellos quieren trasladarla”. En ese sentido, comentó que la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA) le ofrece un traslado a la ciudad de Córdoba.Sobre el destino de los fondos recaudados, comentó qué sucederá: “Estar allá también es un tema económico. Más allá de que la obra social acepte o no trasladarla al lugar, hoy es todo a fuerza de dinero y los papás lo necesitan. Nace esta peña solidaria para eso, donde la gente enseguida se enganchó. No es la primera vez que hacemos algo solidario, se hizo algo en el Teatro 3 de Febrero y en otras ocasiones se han hecho otras campañas.Sobre el show musical que tendrán, aseguró: “Logramos armar una cartelera hermosa”. Será en el salón Los Cardones. Sobre la forma de conseguir, aseguró que se venderán en puerta: “Va a salir $1.000 y menores de 12 años no van a pagar. La idea era hacerlo económico para que la gente vaya”. También aseguró que habrá servicio de cantina y será todo destinado a Milagros.El listado del show musical

Ballet “El grito sagrado”El nuevo estilo chamameceroSembrando chamaméPonte a BailarTimbúesPegó en el paloGrupo “La Klave”Ballet “El remanso”Adriana "La Montielera entrerriana”