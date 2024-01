La mamá de Chano Charpentier hizo un sentido pedido por la Ley de Salud Mental

Así iniciaba el 2do día de audiencias en @DiputadosAR

Este martes, la mamá de Chano Charpentier se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación donde habló sobre la Ley de Salud Mental y exigió su reforma. En su discurso, lanzó un fuerte pedido hacia los legisladores: “Salgan a la calle”.“La ley quedó vieja. Es del 2010 y parece del 1910. Estamos perdiendo el tiempo y la situación es gravísima. Los pibes son el futuro y los pibes se están drogando”, exclamó Marina.“Celebramos que por fin se hayan decidido a poner sobre la mesa la Ley de Salud Mental”, expresó la mamá de Chano en sus primeros segundos de discurso, haciendo referencia a los puntos incluidos en la Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso.Sobre este megaproyecto del Presidente, Marina lanzó: “Estamos interesados en sentarnos en una mesa a discutir con los legisladores estos cambios que nos parecen muy interesantes, que nos ayudan, y que van a ayudar a las madres que están desesperadas”.“Entérense que los pibes hoy consumen drogas sintéticas, con fentanilo, con cocaína, con marihuana. Los padres naturalizan el consumo de marihuana porque no hay información, no hay prevención en las escuelas”, advirtió ella en su pedido. “Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdemos el tiempo y la situación es gravísima”, lanzó.Además, comentó que muchas madres le escriben preocupadas porque sus hijos se quieren internar “pero no tienen dónde”. Por eso, Marina expresó: “Hagamos hospitales psiquiátricos. Banquemos a las comunidades terapéuticas, a la Iglesia y a los curas villeros que son los que están sosteniendo a los pibes. Porque el Estado con el Sedronar que hemos tenido, no ha hecho nada”.“¡Por favor! No estamos en contra de la ley. Creemos que hay que actualizarla, hay que hablar de esto. Los pibes son el futuro y los pibes tienen depresión, se quitan la vida, se drogan y toman alcohol desde los 12 años”, exclamó la mamá de Chano en Diputados. También, les dijo a los legisladores: “La ley está escrita desde un escritorio, salgan a la calle, recorran las villas, hablen con las madres, hablen con los mismos chicos”.

Durante su discurso de casi ocho minutos, Marina se refirió al disparo que Chano recibió por parte de un policía en 2021. “Yo llamé a la guardia porque mi hijo se estaba muriendo”, expresó ella. Y continuó: “Si las personas que vinieron hubieran tenido un protocolo de acción, los elementos adecuados, y especializados en enfermedad mental, mi hijo hoy tendría un riñón más, el bazo y una parte del páncreas”.“Gracias a Dios él está bien. ¿Pero saben por qué? Porque puede pagar tratamientos y psiquiatras”, explicó la madre de Chano. Luego, lanzó una crítica hacia la actual Ley de Salud Mental: “Está hecha para gente con dinero. En la Argentina están los pibes muriéndose en la calle, entonces hagamos leyes para los pibes que tenemos, no para los que soñamos tener”.“¿Qué hace el que no puede pagar la comunidad terapéutica?”, cuestionó también Marina. “Necesitamos que los colegios se ocupen de la educación en salud mental, hay que capacitar a los policías, a los enfermeros, a los directores de escuelas, a las maestras. Hay que crear clubes en donde podamos pasar un mensaje saludable”, planteó ella como parte de las actualizaciones.“Que el Estado haga lo que estamos haciendo nosotras, porque si no el futuro es muy complejo”, expresó la mamá de Chano sobre el final de su discurso. Y concluyó: “Disculpen el énfasis, perdón por el tono, pero necesitamos esto”.