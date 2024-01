Ascienden a 54 los casos de dengue en Entre Ríos

El ministro de salud, Guillermo Grieve, encabezó este martes una conferencia de prensa donde brindó detalles sobre la situación epidemiológica sobre dengue y covid que atraviesa la provincia. Además, hizo referencia a un nuevo sistema de turnos que se implementará en los efectores públicos de salud y también hizo referencia la importancia del uso de casco en los motociclistas para prevenir lesiones graves en siniestros de tránsito.En una primera instancia, Grieve detalló que la provincia trabaja fuertemente para modernizar el sistema de salud y lograr que “el trabajo sea ágil, rápido y efectivo”. Ante Elonce, mencionó que la provincia busca “darle un fuerte apoyo a los centros de atención primaria, para que disminuya el ingreso de los hospitales. Además, se planteará una historia clínica universal y poder llegar a la medicina que queremos. Acompañando a la salud pública”Grieve señaló que, Entre Ríos, “o”.A su turno, el director de Epidemiologia, Diego Garcilazo, mencionó que en la actualidad hay “y cabe recordar que en el verano pasado hubo más de 800 casos”. Acto seguido, agregó que desde noviembre de 2023 comenzaron aparecer casos de dengue: “Es un adelantamiento a otros años. La mayoría de casos son importados, del extranjero y provincias del norte del país”.En este sentido, Garcilazo, destacó que se observan “casos autóctonos en algunas localidades de la provincia. Se desarrolla un importante monitoreo, para que los médicos puedan ajustar sus diagnósticos y articulamos con los municipios los trabajaos para realizar los bloqueos”.Al ser consultado sobre la vacuna contra el dengue, destacó que “es bastante nueva y tiene como objetivo principal disminuir la mortalidad de los casos graves. Es necesario destacar que la Comisión nacional de inmunizaciones informó que no se trata de una vacuna que se deba incluir en el calendario por muchas razones”.Garcilazo, explicó que el principal motivo por el que se da el aumento en los casos de dengue, e es por “la cuestión climática por el fenómeno de El Niño, algo igual al del 2016. Además, otro evento importante es que hay cuatro tipos del virus del dengue y en este momento circula uno que hace mucho no lo hacía y hay más gente susceptible”, dijo al destacar que las enfermedades transmitidas por mosquitos se incrementan cuando aumentan las lluvias e inundaciones.En esta misma línea, Garcilazo, mencionó que otro punto que repercute en que aumenten los casos de dengue es que el invierno del 2023 no fue “tan intenso y en las provincias del norte no se cortó la transmisión de dengue, debido a las temperaturas, por eso hubo un adelantamiento en el número de casos”.

Nuevo sistema de turnos

Casco para prevenir lesiones graves en choques

Al ser consultado sobre los casos de dengue de la provincia, mencionó que “la mayoría son leves o moderados. También hubo menores contagiados”.Según expresaron los especialistas hay casos positivos de coronavirus. “Estamos con un aumento de la circulación viral, pero si lo comparamos con otros momentos de la pandemia, el número es muy bajo. Tanto la vacuna como la inmunidad natural hizo que disminuyan la cantidad de casos graves. De todos modos, es muy importante continuar con la vacunación para el covid. Es algo que es gratis y se distribuye en todos los vacuna torios de la provincia”, explicó Garcilazo.En este punto, Girve sumó que “es necesario seguir controlando la curva de ascenso de casos, continuar con las medidas de autocuidado y las vacunas que tenemos acá, Pfizer y Moderna, son las mejores del mundo y la sociedad se la debe aplicar”.En esta misma línea, aclaró que “el covid se considera una enfermedad respiratoria más. En este momento no está indicado hacer hisopados de manera universal, solo a pacientes potencialmente graves”.Este martes el gobernador, Rogelio Frigerio, había adelantado que el gobierno trabaja en un nuevo sistema para acceder a turnos en los efectores públicos.En este tema, Grive, mencionó: “En todos los hospitales públicos los turnos se pueden obtener por teléfono o whatsapp. Los horarios deben respetarse y no es necesario que se realicen largas filas para esperar a ser atendidos”. Y aclaró que este nuevo sistema también prevé turnos de urgencia.“En este sentido, destacó que durante 60 días se realizarán capacitaciones, para que comience a funcionar la turnera. “Se deben pedir con 24 de anticipación, aun así, se dejarán turnos especiales para quienes hayan viajado o tenido situación de urgencia”, expresó.“Los hospitales deben atender desde las 7 a 19 horas, con un 60 ro ciento de turnos para la mañana y otros por la tarde", amlió.Según el ministro de salud, “hay un 32 por ciento de accidentes de tránsito, fundamentalmente de motos, y pedimos que los municipios controlen en la parte urbana el uso de casco en motos, ya que su uso previene el 95 por ciento de las lesiones traumáticas craneoencefálicas y es una de las principales causas de los ingresos a los hospitales públicos.