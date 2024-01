El informe de Enersa sobre el suministro eléctrico tras el fuerte temporal

Sociedad Fuerte temporal de lluvia y viento causó destrozos en localidades entrerrianas

La distribuidora provincial de energía eléctrica, ENERSA, emitió un comunicado en el que se refiere a laAl respecto, la empresa, comunicó que “un nuevo temporal agravado por copiosas lluvias y fuertes ráfagas de viento provocó voladura de techos, caída de árboles y postes, lo que”, remarcó Enersa.A diferencia de los fenómenos ocurridos el mes pasado (concentrados en puntos geográficos específicos), “Paraná, Crespo, Diamante, Larroque, María Grande, Bovril, Basavilbaso, Colón, Concepción del Uruguay, San José y zonas de influencia. (Las restricciones se comunican siempre y de manera puntual en las redes sociales de la Empresa: EnersaArg)”, explicó la firma.Ante este tipo de eventos, “Enersa despliega su plan de contingencias: refuerza el número de sus cuadrillas, colabora con las fuerzas públicas y trabaja de manera ininterumpida para reponer el servicio con la celeridad que la situación lo amerita. No obstante, pueden producirse demoras en aquellas zonas donde las condiciones de clima y suelo dificultan el ingreso de las cuadrillas a las áreas afectadas, especialmente en zonas rurales y sub-rurales”, señala el comunicado de la empresa.Una vez más, Enersa recomienda cómo proceder si estás en un inmueble que se encuentra inundado:-Desconectá, si es posible, el interruptor del tablero principal del inmueble.-Evitá que las personas circulen dentro del inmueble si no se cumplió el primer paso.-Utilizá botas de goma o calzado de suela aislante.-En caso de necesites ingresar al domicilio, desconectá el interruptor del tablero principal, siempre que el nivel de agua lo permita.-Al proceder a la desconexión, evitá al máximo el contacto con el agua y, si es posible, parate sobre materiales aislantes. (Ej.: silla plástica o de madera).-Si el agua alcanzó en algún momento el tablero principal, o hay agua en el inmueble y aún no ha sido posible la desconexión, solicitá a Enersa que verifique la ausencia de tensión.En caso de que el agua se haya retirado:

-Nadie debe tocar artefacto alguno ni el entorno de bocas de tomacorrientes o interruptores, hasta tanto se efectúe la desconexión y se proceda a verificar si el nivel de aislación es suficiente y efectuar los reemplazos que se consideren necesarios.-Antes de volver a dar tensión desde el tablero principal, desconectá todos los artefactos y aparatos eléctricos del hogar.-Hacé revisar los aparatos que hayan sido alcanzados por el agua por un técnico matriculado y mantenelos desconectados hasta que se haya verificado su correcto funcionamiento y nivel de aislación.-Tomá los recaudos necesarios. No arriesgues tu vida ni tus bienes personales.Por SMS: Ante falta de suministro eléctrico, enviar LUZ, espacio, y NÚMERO de ID al 70080.Por teléfono: Servicio Atención Telefónica Integral (SATI), 0800-777-0080, las 24 horas, todos los días del año.Por mail: tramitescomerciales@enersa.com.ar Por redes sociales, (Facebook, Instagram o Twitter): EnersaArg.