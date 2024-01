Camarógrafo de Elonce emocionado por premio The Best: "No lo puedo creer"

Se entregaron los premios The Best de la FIFA con la particularidad de que el Fanático del Año fue a parar a manos del hincha de Colón de Santa Fe, Toto Iñiguez, que tenía a su hijo en brazos mientras lo alimentaba con la mamadera.fue lo primero que llegó a decir el camarógrafo, que llegó en brazos con su hijo Benicio al estudio. Al enterarse que hoy era la premiación, revivió cómo disfrutó el momento en que se enteró de ser honrado con la distinción: "Trabajo de 12 a 18 de la tarde. Justo tenía un móvil entre medio.".Con la voz entrecortada de la emoción, Roberto Rodríguez aseguró: "No había visto nada, pero estaba contento por eso, hasta que llegó el momento del discurso del hincha de Colón: 'Mirá te nombró'". En la gala, expresó:Al fin y al cabo, se volvió una amistad que traspasó una imagen y el premio: "Quedamos en que si va Messi pedile algo, un par de medias, que te firme una servilleta". Además, Iñiguez valoró la toma que le hizo y le agradeció: "Me cambiaste la vida".

"En el auto cuando ya venía para el canal, no lo podía creer", volvió a recalcar en reiteradas ocasiones y mucho más tras ver por primera vez el video en una pantalla grande.Yendo ya hacia su oficio, el camarógrafo comentó cómo se dio la chance de hacer esa postal: "En ese sentido, contó que en las transmisiones hay "vía libre" y "siempre mostramos la familia, la gente o quien va. Cada cosa es una historia".Recordó que fue un encuentro entre Colón y Barracas Central a mitad de año: "".Por último, agradeció al canal por la oportunidad: "Esta es mi escuela, acá aprendí millones de cosas sobre el día a día, con mi compañera Bárbara".