Ernesto Méndez estará en la Fiesta Nacional del Chamamé “Es un gusto enorme"

Sus proyectos y objetivos para el 2024

Su amor por la música

El paranaenseserá uno de los artistas que fue puesto en la grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé. En esta ocasión, manifestó “estar con ganas” de formar parte de un espectáculo ponderado por todo el país.Sobre el significado que tiene estar una vez más en una fiesta tan trascendental: “Por supuesto que sí,. Es enorme que aprecia, conoce el género con mucha profundidad y no solamente tiene esta provincia y este país, sino que estos días que he estado he tenido la posibilidad de compartir varios encuentros con músicos que vienen desde Brasil y Paraguay para formar parte de esta coronación de la Fiesta Nacional del Chamamé.”.En este punto, consideró: “Hay muchos proyectos, pero no se cuentan.. Voy a estar compartiendo escenario con músicos que uno aprecia desde el arte, pero también desde la amistad”.Con tantos años de trayectoria, el artista compartió a Elonce su consejo para mantener intacto ese amor: “. Nos acompaña permanentemente. He elegido la guitarra, que es un elemento tan íntimo, tan personal que uno lo lleva abrazado al cuerpo. Es una compañera de vida incondicional”.