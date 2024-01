El entrerriano que restaura órganos y construye tubos en su fábrica en Brasil

El organista y organero Adrián Terraza, se encuentra por estos días en la ciudad de Victoria, su pueblo natal, y habló sobre su presente como restaurador de órganos antiguos y la fábrica que tiene en la ciudad de Novo Hamburgo, Estado de Río Grande del Sur-Brasil, realizando trabajamos no sólo en territorio brasileño sino también en América del Sur.“Actualmente estamos restaurando órganos de tubos en la empresa que tenemos cerca de Porto Alegre y específicamente estamos haciendo todo lo que es restauración de tubos de aleación de plomo y estaño para órganos. También estamos fabricando órganos positivos que son de menor tamaño que se utilizan para acompañar música antigua o acompañamiento para otros instrumentos o el canto y son transportables”, explicó.Consultado sobre el mercado de este tipo de instrumentos, afirmó que “en Brasil hay muchísimos músicos que se dedican a la música antigua, ellos compran este tipo de instrumentos, también las orquestas y las iglesias”.“Actualmente estamos trabajando para una iglesia de Buenos Aires, un monasterio de San Fernando y estamos restaurando un órgano alemán del año 1924 que tiene 1400 tubos. Ellos mandaron en un camión todos los tubos para Brasil y en julio los instalamos en Buenos Aires. También estamos trabajando con un órgano de Nogoyá para lo cual estamos trayendo materiales de Europa; y todos los órganos del estado de Santa Catarina y Río Grande do Sul”.Terraza mencionó que en Sudamérica no hay muchas personas que se dediquen a esta actividad. “Actualmente nuestra empresa en el sur de Brasil es la única oficial que está fabricando tubos y en Argentina hay bastantes organeros, pero producción no hay”, indicó.

Por otra parte, contó que siempre busca tener un tiempo para dedicarse a los conciertos y al doctorado de Música que está cursando. “Estoy en el segundo año y eso me exige tiempo de estudio, ensayo con la orquesta, así que sigo tocando”, mencionó. Para este año tiene programados conciertos no sólo en Brasil, sino también en Argentina y Uruguay.Cuando regresa a Victoria, su ciudad natal, siempre asiste a la Abadía del Niño Dios para tocar en las misas y hacer pequeñas manutenciones del órgano que allí tienen. “Ahora había dos notas que se quedaban pegadas y le hacemos un arreglo. Este órgano es el mejor que tenemos en Entre Ríos y está muy bien cuidado. Es de principios del siglo pasado y se mantiene muy bien, destacó a Victoria Te Ve.