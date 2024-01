La prohibición de quemas rige hasta fines de febrero en Entre Ríos

Las principales conductas que es necesario erradicar pasan por no encender fogatas en lugares no autorizados, evitar arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos; lo mismo que residuos, ya que, por ejemplo, botellas y vidrios suelen iniciar fuegos a partir del efecto lupa que ejercen rayos solares.En caso de visualizar una columna de humo o una quema no autorizada en espacios rurales, se impone dar aviso a Bomberos o, directamente, informar al teléfono 3434840555.

La secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, consideró que las “quemas sin control ponen en riesgo bienes naturales comunes y ecosistemas; a la vez que provocan impactos negativos en la salud de las personas, así como pérdidas importantes en plantaciones forestales, pastizales y bosques nativos”. Fue durante un encuentro con referentes nacionales del Plan de Manejo del Fuego, en el que la provincia recibió insumos para el combate de eventos ígneos.