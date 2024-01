Música, baile y brillo: Hasenkamp vivió la primera noche de carnaval

Video: El color y el testimonio de la gente en el carnaval de Hasenkamp

La banda de Malibú

Testimonio de la gente



Video: “El verano es esto, es carnaval”, sostuvo una mujer en su presencia en Hasenkamp

Hasenkamp vivió su primera noche de carnaval, de la edición número 50º. La Comparsa Malibú desplegó todo su esplendor por los 200 metros del imponente corsódromo ytransmitió en vivo.Elonce recorrió el evento con móviles en vivo, en el marco de, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.En primer lugar, la comparsa Malibú que cumplió 50 años en esta nueva edición de los carnavales de Hasenkamp, comenzó con su show bajo la temática "Contradicciones". La misma tiene que ver con los opuestos del bien y el mal, la salud y enfermedad, entre otras oposiciones con las que las personas se encuentran en la vida.“Es una noche espectacular. Invitamos a toda la gente a los corsos de Hasenkamp”, expresó Ale, un integrante de la banda de Malibú.A su vez, Gabriela, cantante del grupo, indicó: “Ser la voz femenina es algo especial, porque estoy rodeada de chicos, quienes me cuidan, y lo del carnaval es muy lindo, ya que trae alegría y energía a cada uno”.Por último, Nahuel, otro referente de la banda, dijo: “Somos de la ciudad de Paraná, pero venimos para formar parte de la banda de Malibú, así que estamos contentos e invitamos a toda la gente para que se haga presente en estos carnavales, que están muy buenos”.El presidente de Malibú, Daniel Mansilla, dialogó con Elonce y anticipó lo que será medio centenar haciendo vibrar al mundo: “Es medio siglo de Malibú. Le pusimos toda la carne al asador y esperemos que la gente acompañe. Los invito a todos a que vengan porque esto va a ser un show que va a dar que hablar”.Al respecto de la temática “Contradicciones” de este año refirió que “significa todo lo que se contrapone: el bien y el mal, la enfermedad y la salud, el día y la noche. Nosotros queremos que sea un poco sorpresa porque cuando se abra el portón, aparezca el show y la gente lo pueda disfrutar. Contó con 160 a 170 empleados y esta vez estarán cinco carros.El carnaval despierta el interés de público de diferentes edades. En esa medida, una adulta mayor expresó estar pasándola “re bien”. “A mí me gusta la música y la alegría. Me encanta y no importa la edad”, agregó. Su hija, en cambio, aseguró que “vienen casi todos los años” al corsódromo. “El verano es esto, es carnaval”, sostuvo.Alejandro, oriundo de Paraná, estuvo junto a su pareja presente. En su caso, es la primera vez que asisten a un carnaval tan reconocido a nivel provincial. “La verdad que lo poco que estamos viendo es maravilloso”, aseguró. Su pareja, en cambio, sostuvo: “Es muy linda noche, hace calor”.En la misma línea, afirmó que su actividad “es una pasión. Quien realmente vive el carnaval sabe lo que se siente y lo que se vive. Eso es impagable. Eso es lo que me lleva año a año a seguir participando”. También agradeció la gente que sigue desde afuera día a día: “Es una fiesta para toda la familia”.

Video: Marumbá Imperial fue la segunda comparsa en salir al corsódromo en Hasenkamp

El carnaval continúa hasta el 11 de febrero

Video: Marumbá cerró su desfile con una batucada fantástica en la primera noche del carnaval de Hasenkamp

En el marco de los carnavales de la localidad de Hasenkamp, hizo su especial presentación la comparsa “Marumbá”, que deslumbró a la audiencia con mucho baile, música y sentimiento carnavalero.El carnaval de Hasenkamp se desarrollará cada sábado de enero y febrero, hasta el día 11 de ese último mes.Las entradas pueden comprarse en forma online en la página web del carnaval. Allí se pueden elegir las ubicaciones, las sillas y tribuna.