Los Tipitos deleitó al público en la Fiesta del Campamentista en San José

Los shows musicales

Video: Psicodelia Nacional se hizo presente en la Fiesta del Campamentista en San José

Video: Pobres Ricos hizo cantar a San José con la reversión de "Deja Vú"

Video: Los Tipitos cerraron la segunda noche de la Fiesta del Campamentista en San José

Los juegos recreativos en el predio

La palabra del gobierno

Final de Tejo

Video: Fiesta del Campamentista en San Jose: las actividades recreativas

El recorrido de Nuestras Fiestas en la provincia de Entre Ríos continuó este fin de semana con la segunda noche de la. Este sábado se vivió la segunda jornada y se siguióvivo y en directo porLa entrada es gratuita para esta edición y desde las 18 horas quedaron abiertas las puertas del predio Multieventos de la localidad entrerriana. También contarán con juegos deportivos y recreativos.Psicodelia Nacional fue la primera banda que se hizo presente en el escenario principal en el predio Multievento de San José. A puro rock, hizo vibrar a la gente que se encontraba en el lugar.Tocaron algunos temas conocidos de otras bandas como “Amor de contramano”, de Los Gardelitos; “Rezo por vos”, de Luis Alberto Spinetta; “Me gustas mucho”, de Viejas Locas; y “El pibe de los astilleros”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.Pobres Ricos es una banda oriunda de Colón integrada por Axel Paredes en batería, Federico Dascoli en voz. Joaquín Iribarren en guitarra. Alexander Bravo en bajo y Facundo Wiggenhauser en voz y guitarra.La frutilla de la segunda noche llegó con la presentación de Los Tipitos, la banda de renombre esperada por el público. La banda de rock formada en 1994 llegó al escenario principal para tocar los hits más conocidos."Apostar al amor", "Campanas en la noche", "Silencio", "Flor Negra", "Algo", "Se te nota" y "Brujería" son algunos de los temas más conocidos de la banda.Armado de camping es uno de los atractivos con los que cuenta el lugar. Consta de contabilizar cuánto tiempo tardan en realizar el escenario de camping.Un grupo de chicas oriundas de Paraguay fue parte de la competencia y resumieron cómo les fue: “Nos fue horrible, pero tomamos mate y tereré”. Además, detallaron que el objetivo era “armar un camping en el menor tiempo posible haciendo lo que nos pedían”. En su caso, estuvieron poco más de tres minutos.Por otro lado, las chicas comentaron que más hicieron en la localidad: “Nos fuimos a las termas, a los museos y a las plazas”.Anabella Lubo, secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, enfatizó en la importancia del evento: “Es nuestra fiesta popular más importante que tenemos en la ciudad. Estamos muy contentos”.Por otro lado, recordó: “Tenemos entrada libre y gratuita las tres noches. Ayer sorprendió muchísimo la primera noche. Generalmente es un poco más tranquila, pero nos sorprendió la cantidad de gente. Ayer tuvimos el cierre a cargo de la banda de cumbia 420”.Asimismo, detalló: “Surgió hace más de 40 años en el Balneario municipal de nuestra ciudad como una juntada entre amigos. Es un poco juntarse, tocar la guitarra, jugar un truco y año a año fue creciendo. Se empezó a montar un escenario, a contratar bandas y desde nuestra gestión incorporamos esta interacción y estos juegos”.“La gente participa muchísimo, el clima es súper agradable con lo que se viene dando porque estamos a mitad de la fiesta”, cerró.Además, añadió: “El artefacto sirve para alisar los pozos que se van formando en la arena, así juegan más liberados y no se compromete el tejo”.

Las voces políticas

“La técnica de lanzamiento forma parte de la naturaleza de cada uno, donde hay un reglamento que respetar, pero los jugadores adoptan el tiro humanamente como lo puedan realizar”, dijo.A su vez, destacó: “El equipo que está jugando con la remera celeste son de San José, después hay otro que es de Colón. Al ganador de la final, le entregan una copa”.La vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Alicia Aluani, estuvo presente esta noche en el espacio para poder recorrer las carpas con los emprendedores y disfrutar de la fiesta provincial. “”, afirmó en primera instancia.“Es muy importante que estas fiestas tengan este contenido, donde no solo hay músicos sino que también artistas y micro emprendedores. Eso hace que se reactive la economía regional. Desde la provincia siempre vamos a apoyar este tipo de eventos porque hace que las familias se unan en un punto común y no solo a un espectáculo, sino también es parte del ser humano vivir en sociedad”.Gustavo Bastián, intendente de San José, agradeció la presencia de la vicegobernadora y más funcionarios. Por otro lado, comentó la importancia del evento: “Es una fiesta importante no solo para potenciar y seguir revalorizando nuestra cultura, sino también para darle una posibilidad para tener un momento de distracción”.Por otro lado, acotó que superaron el 80% de la ocupación en San José y están contentos por cómo se va llevando hasta ahora una nueva edición de la fiesta.