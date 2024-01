Anunciaron la novena edición de la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana

Los organizadores anunciaron la grilla de actividades, que es la siguiente:Viernes 19Sábado 20Domingo 21El día viernes la entrada es libre y gratuita. Sábado y domingo el valor es de $3.000 a partir de los 12 años, los menores hasta 4 años ingresan gratis y de 5 a 11 años abonan un seguro de $1.000. Las personas con discapacidad, presentado certificado, no abonan.

Pre-Sandía

Las entradas solamente se podrán adquirir durante esos días, en puerta. Las boleterías abrirán a las 20.30 horas.La venta de plateas se habilitará el mismo día del evento con un valor de $1.000 y serán por orden de llegada.Se puede llevar sillones o almohadones para sentarte en la tribuna, como así también equipo de mate. No se permite ingresar con conservadoras ni bebidas. Tampoco está permitido el ingreso con mascotas.El estacionamiento tiene un valor de $1.000 por vehículo.En tanto, este domingo 14 se realizará el festival previo a la fiesta, donde los ganadores de cada rubro musical compiten por la posibilidad de presentarse en el escenario mayor durante la noche inaugural.Este sábado, la Municipalidad de Santa Ana dio a conocer las condiciones a los artistas interesados:* Podrán participar cantantes solistas, grupos o bandas de los siguientes rubros: folclóricos, tropical, música contemporánea y rock.* Canto solista, lo puede hacer con o sin pistas, con o sin acompañante.* Los participantes podrán interpretar dos (2) temas para su evaluación ante el jurado.* En caso de existir paridad o empate, el jurado podrá solicitar nuevamente la interpretación de los concursantes a fin de lograr un fallo justo.* Clasificarán dos intérpretes, grupos o bandas por rubro o categoría.* Quienes resulten ganadores podrán actuar e interpretar dos temas en la noche inaugural de la Fiesta de la Sandía.* El fallo del jurado, una vez emitido, será inapelable.* Cualquier situación no prevista será resuelta por la organización del Festival Pre Sandía.“Se rinde homenaje al productores”Por, el secretario de Turismo y Cultura Luis Vago, recordó los orígenes de la Fiesta de la Sandía.“Cuando se conforma el lago de Salto Grande, en la década de 1970, Santa Ana quedó aislada de toda conexión, sea por ferrocarril o ruta y le retiraron el telégrafo. Un vecino tuvo la iniciativa de hacer un evento en reconocimiento a la producción de sandía, alternativa a la citricultura que ocupa el 90 por ciento de superficie y mano de obra”. Hasta el momento, “se realizaron tres ediciones regionales, veinticinco provinciales y esta es la novena nacional”.El funcionario comentó que se trata de “una de las fiestas más convocantes del departamento Federación, en que se le rinde un homenaje al productor de sandía. Convoca a mucha gente joven”.Sobre la competencia, señaló que “cada familia productora participa con frutos de excelente tamaño y peso, de acuerdo a las variedades”.“Tenemos un sector que se llama Expo Sandía, a cargo de nuestro secretario de Gobierno que es ingeniero agrónomo. El sábado se hace la apertura, se van pesando y clasificando; a la noche se sabe quién es el ganador en peso y tamaño. Se entrega la Copa Challenger y presentes a los participantes. Los expositores ceden sus frutos y son trozados y repartidos entre el público”.En conversación con Nathalie Letterelli, el secretario de Turismo y Cultura también hizo referencia a la decisión de continuar realizando elección de reina.“La sostenemos a pedido de las propias chicas, que dicen que son tratadas con respeto y se sienten como en su casa”.“Mientras no nos digan que no podemos seguir, la vamos a hacer, porque es un motivo de atracción para las familias de ellas”. Fuente: