Video y polémica: Marcos Di Palma hizo trompos con el auto de TC en plena ciudad

Marcos Di Palma volvió a quedar en el centro de la polémica después de subir a sus redes sociales el momento en el que hizo trompos con un auto en pleno centro de la ciudad bonaerense de Pergamino.El hecho ocurrió el martes pasado en la estación de servicio ubicada sobre avenida de Mayo y Merced, de Pergamino, mientras el piloto estaba con amigos y decidió mostrar uno de sus autos.Sin pedir autorización, se subió a su vehículo deportivo y en la esquina de la estación comenzó a realizar maniobras prohibidas y peligrosas, momento en el que decenas de personas circulaban por el lugar.Sin comprender el riesgo, Di Palma decidió subir el video a sus redes sociales: "Trompos en Pergamino junto con los amigos".Con la viralización del video, el juzgado de Faltas intervino de oficio y podría ser sancionado: "Ese vehículo de competición no reúne los requisitos obligatorios para circular", señala la jueza Marcela Noe.Además, dio a entender las irregularidades que cometió tras estas maniobras: "Falta de medidas de seguridad para circular en la vía pública, falta de chapa patente, luces y la utilización de la vía pública para un fin especial que no está autorizado previamente".Por el momento no dio a conocer cual sanción o pena podría recibir el piloto, pero sí aseguró en declaraciones al canal de noticias TN que se les libró una citación a Di Palma y al propietario de la estación de servicio.

No es la primera vez que el piloto está envuelto en la polémica.En 2023 fue penado con una multa millonaria por chocar unos cables con su avioneta y dejar a todo un pueblo sin luz.

En ese momento, el fiscal federal Matías Di Lello le aplicó una pena económica de 8,4 millones de pesos al piloto y ex diputado provincial por dejar sin energía eléctrica a Capitán Sarmiento y parte de Carmen de Areco en diciembre de 2017.En 2010 fue denunciado por haber circulado a 200 kilómetros por hora en la Avenida Panamericana. Fuente: (NA)