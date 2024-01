Lolo será operado a fin de mes y continúa en espera por un corazón

dialogó con sus padres, Valentina González y Juan Pablo Accursi, quienes dieron cuenta de la campaña que impulsan para concientizar sobre la donación pediátrica.“Pasaron cinco meses desde que estamos en las listas del Incucai y seguimos esperando. La campaña nos llena de energía gracias a la gente que nos apoya y sigue difundiendo, pero la espera tiene sus altibajos porque desde que nos dieron el diagnóstico somos muy positivos, pero mientras pasa el tiempo se nos hace más difícil”, contó Valentina.y, a lo largo de estos cinco meses, nos informaron los operativos en los que Lolo participó y en los que se dieron al menos cinco casos de trasplantes a chicos que necesitaban un corazón, pero, completó Juan Pablo.Desde el día 1 del diagnóstico, la familia se mudó a Buenos Aires, cerca del hospital, y los días de Lolo transcurren entre medicaciones, controles y kinesiología, pero afortunadamente no requiere estar internado. “El mes pasado nos comunicaron que a fines de enero va a requerir de otra intervención, por su condición, para poder seguir esperando”, comentó su mamá al confesar: “Nos preparamos para pasar de nuevo por un quirófano, lo que se evitaría si antes llega su órgano, pero seguimos ahí”.Por su parte, Juan Pablo ponderó la respuesta de la obra social y acotó que, el gasto más grande, es el pago del alquiler en Buenos Aires, el cual está siendo reconocido por la prestadora. “Nunca pedimos dinero, no estamos recaudando dinero, pero si pedimos una donación de tiempo para que ingresen a nuestra cuenta de Instagrampara compartir las historias, explicó el papá del bebito.Y agregó: “Para derribar mitos y quitar miedos, pretendemos poner sobre la mesa un tema tan duro como lo es la donación pediátrica y, más aún, la pérdida de un hijo”. “En la mayoría de los casos, la donación pediátrica se da por la muerte accidental o espontanea de un chiquito, con cual, la familia no termina de digerir lo que le está sucediendo que tiene que tomar una decisión muy importante”, expuso al respecto.“A la fecha, por Instagram nos escriben familiares que, en su momento, no pudieron donar porque no llegaron a procesar la pérdida en ese momento”, contó Juan Pablo e instó a “charlar en familia qué haríamos si nos pasa lo que no queremos, pero que nadie está exento”.

La historia de Lolo

, completó la mamá de Lolo. Fue por eso que bregó para “naturalizar este tipo de temas y se informe sobre la donación pediátrica”.En eluna ecografía de rutina arrojó una sombra de preocupación en el corazón de la familia de Lolo. Algunos signos inusuales en su corazón llevaron a una serie de estudios que finalmente revelaron un diagnóstico devastador: Lolo sufría de unaFrente a este diagnóstico, fueron derivados alun centro médico de alta complejidad, ya que se requería que Lolo naciera en un entorno capaz de brindar la atención médica necesaria para su condición.Desde el mismo momento de su nacimiento, el 21 de marzo de 2022, Lolo enfrentó desafíos monumentales.conocida como Norwood-Sano, una intervención queSin embargo, su espíritu luchador y su recuperación sobresaliente lo llevaron a ser dado de alta junto a su familia un mes después.La vida de Lolo seguía siendo una montaña rusa de emociones y desafíos.A pesar de los esfuerzos médicos, no se pudo realizar la cirugía prevista, la de Glenn. Esta vez, el postoperatorio fue aún más complejo, dejando a Lolo con arritmias cardíacas rebeldes que lo llevaron a numerosas hospitalizaciones.En septiembre, durante otro cateterismo de control, Lolo experimentó unSin embargo, su valentía y el incansable equipo médico que lo rodeaba lo sacaron adelante, con pocas secuelas que contar.Las arritmias continuaron siendo un desafío constante, lo que llevó a una decisión crucial en octubre: la implantación de un marcapasos y la anticipación de la cirugía de Glenn.en estado crítico durante cuatro largos días. Sin embargo, finalmente pudo ser desconectado y comenzó un proceso de recuperación que duró más de un mes.A pesar de las dificultades, Lolo pudo regresar a casa y disfrutar del amor de su familia, en especial el de su adorada hermana. Pero la lucha aún no había terminado.Hoy, el corazón de Lolo lucha valientemente, pero está cansado.A pesar de las adversidades, Lolo es un niño lleno de vida y valentía.