Sociedad Lanzaron en Paraná tres fiestas provinciales y los carnavales de Hasenkamp

Cartelera artística

Del 24 al 27 de enero de 2024, se realizará en el Polideportivo Municipal de Urdinarrain una nueva edición de la fiesta homenaje al caballo más importante de la provincia de Entre Ríos. De la Fiesta Provincial del Caballo participarán más de un centenar de agrupaciones tradicionalistas en un imponente desfile a caballo por las calles de la ciudad, y la actuación de grandes artistas de la música y la danza en las cuatro noches de la fiesta.el presidente de la Asociación Cooperadoras Escolares de Urdinarrain (ACEDU, Marcelo Heidenreich.La fiesta comienza el miércoles con entrada libre y gratuita con una carrera de riendas y, por primera vez, habrá gateras eléctricas en el predio; y el jueves, las actividades se trasladan al campo de jineteada y al escenario.“Este año, por primera vez, se elegirá al campeón de la Fiesta Provincial del Caballo en cuanto a jineteada”, destacó Heidenreich durante una entrevista en, que se emite por. “Es una fiesta muy conocida a nivel nacional y hasta nos visita gente de Uruguay, y este año logramos que sea declarado de interés nacional”, valoró.Respecto a las entradas, la organización dispuso una promoción para los tres días de 20.000 pesos; mientras que, en puerta, el jueves saldrá 9.000 pesos; el viernes 12.000 pesos; y el sábado, 15.000 pesos.Según informaron organizadores, la apertura del predio está prevista desde las 17; y solo el sábado, que es el día del desfile, las puertas abrirán a las 16. Los interesados en mayor información deben consultar en la web http://fiestadelcaballoer.com.ar/ Desde el punto de vista sanitario y debido a los casos de encefalomielitis equina registrados en el país, los organizadores de la fiesta de Urdinarrain exigirán que los caballos estén vacunados contra esta enfermedad.“Lo más complicado es el desfile porque convoca a más de mil caballos, entonces, teniendo en cuenta que el desfile es una tradición en la fiesta y vienen personas de todo el país, valía la pena trabajar de forma conjunta y con un protocolo sanitario para llevarlo adelante”, explicó la veterinaria y coordinadora provincial de Equinos, Marisel Ramos.Y agregó: “Pedimos que cada uno de los caballos que participe del evento, tanto del desfile como de las jinetadas, además de los caballos de trabajo que estarán en el campo, todos tienen que cumplir con anemia infecciosa equina, la vacuna de Encefalomielitis que tiene que estar certificada con 15 días de anticipación como mínimo y de Influenza”.Pero debido a que la vacuna contra la influenza registra faltantes en el país “porque no se están consiguiendo ni las nacionales ni las importadas, no será excluyente para la participación, es decir que si está en la libreta sanitaria del caballo será una garantía más, pero no podemos exigirla porque no hay; y este año, tampoco será excluyente el uso de microchip”.Miércoles 24-Gastón Romero y su Conjunto-Diego Galván y Los del FuegoJueves 25– Los Teubner– Los Gringos del Volga

– Los Tatas del Chamamé– Padularrosa RomeroViernes 26– Pichón Farías y Ecos del Litoral– VikingoSábado 27– Sincopa Saladillo– Los Horcones del Chamamé– Daniela y el Ritmo– El Picaflor Bailantero