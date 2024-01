Pescadores levantaron bloqueo frente a frigorífico de Victoria

Sociedad Pescadores de Victoria se manifestaron frente a un frigorífico por los precios

Tras dos instancias de mediación en el juzgado de Victoria, se levantó el bloqueo que habían trabado pescadores de Victoria frente al frigorífico Epuyen de las siete colinas. Se recordará que los trabajadores del río encabezaron una medida de fuerza en reclamo de un aumento progresivo en el precio del pescado, pasando a 500 en enero.“La intención de la Cámara de Frigoríficos de Entre Ríos siempre fue el no cerrar la negociación, pero sin una medida de fuerza que perjudicaba los intereses de todos. Porque el frigorífico abría después de las vacaciones, había mucha demanda de nuestros clientes y tenemos 200 empleados a los que tenemos que dar trabajo”, comunicó el representante de Epuyen, Mariano Santa María, al anunciar que, tras el levantamiento del bloqueo, en la planta se trababa normalmente."La Cámara decidió que el precio de equilibrio es el que está a la fecha, pero no se cierra la puerta a las negociaciones porque la instancia de diálogo siempre está abierta para las condiciones laborales y los precios", sostuvo Santa María a“Nos mantuvimos firme en esa propuesta para los pescadores porque es lo que hoy podemos pagar; si las condiciones mejoran, por supuesto que mejorarán para todos”, prometió.Punto aparte, confirmó que los frigoríficos están a favor del ingreso de camiones al puerto de Victoria para la compra directa de pescado. “Siempre que se beneficie al mercado en Victoria, no tenemos problemas con la competencia, porque frigorífico Epuyen siempre está abierto a que entren jugadores nuevos y mejoren las condiciones”, sostuvo Santa María.