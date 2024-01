Valle María habilitará un tramo de playa tras el descenso del río Paraná

El Complejo Balneario-Camping de Valle María estará incorporando a su grilla de propuestas, la única opción que hasta la fecha, por la altura del río, no se encuentra disponible para el turismo local, regional y nacional: su playa.El coordinador de Turismo de la Municipalidad de Valle María, Franco Rorh, confirmó que inaugurarán “. Lamentablemente, este año la creciente del río no permitió poder inaugurar la temporada de verano con la playa habilitada. Hoy seguimos sin tenerla disponible, pero estamos trabajando para este fin de semana poder habilitar un tramo de la misma, como para que el turista que esté en la región y para los propios vecinos de Valle María o localidades aledañas, puedan venir a veranear”.En principio “. Obviamente que iremos monitoreando cómo evoluciona la altura del río durante los meses de enero y febrero, como para llegar a determinar si la playa se puede extender aún más o no. Para este fin de semana,”, precisó.Para que ese objetivo sea posible, a contrareloj se ultiman los detalles: "Con esta apertura parcial, se normaliza un poco la situación y bañistas podrán hacer ingreso a un sector. Estamos en plenas tareas de acondicionamiento, colocación del boyado correspondiente a la delimitación de zona de baño -tanto para niños como adultos-, estableciendo criterios con los guardavidas profesionales que estarán cuidando la seguridad de quienes se metan al río"."Todavía no hemos podido relevar el total de las consecuencias de la crecida y las tormentas, porque lo que ha bajado no nos permite verlo aún. Sí la creciente ha hecho algunos destrozos en cuanto a lo que es la bajada en lancha del camino, que en esa parte desbordó y con el pasar de algunos vehículos, se ha marcado el camino. Pero en cuanto a la infraestructura, no ha hecho daños significativos. Si sigue bajando, a medida que el agua retrocede iremos observando lo que deja", comentó el funcionario municipal aDurante la temporada, el horario continuará siendo de 8:00 a 22:00 para ingresar al predio. Además, Rorh hizo saber que "hoy la tarifa vigente es especial, porque no contempla la playa. Cuando se habilite este tramo, obviamente las tarifas van a cambiar. A la actualización de todos los servicios las vamos a estar comunicando en estos días, antes de la inauguración".