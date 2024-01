Insólito: venden “repelente suelto” para ahuyentar los mosquitos

Proliferación de mosquitos: opciones y precios de repelentes

Un comerciante de Buenos Aires se hizo viral en las últimas horas por la original e inédita idea para promocionar la venta de repelente de mosquitos, en medio de la invasión que azota a la provincia desde hace semanas.El hombre, oriundo de la localidad bonaerense de Azul, identificó la oportunidad y decidió ofrecer la aplicación de repelente de forma individual. Y el cartel al frente del comercio no tardó en generar repercusión en redes sociales.“Hay Off suelto. $500 la aplicación (de adelante y de atrás)”, reza la pizarra que llamó la atención de los vecinos. Maxi Lemos, de 41 años, habló con un medio local y reveló cómo surgió la novedosa estrategia de marketing."Con la crisis a mucha gente le cuesta pagarlo, entonces le buscamos la vuelta", afirmó a Infocielo. Y agregó al respecto: "Pasaba que mucha gente agarraba el off y lo dejaba, me puse a charlar para ver que pasaba y se me ocurrió venderlo suelto".El comerciante incluso contó que hasta ofrece 2x1 para la aplicación del insecticida. "$500 pagando en efectivo y te podemos hacer la promo de dos por $800", indicó Maxi entre risas.Luego, sobre los valores de los repelentes especificó: "Tengo el de crema chiquito a $5.300, aerosol por $6100 y el spray, que es el que aplico, está $9.500".