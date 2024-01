“Milagros necesita ser operada para mejorar su calidad de vida”, dijo su tío

Familiares de Milagros Martínez, la adolescente que continúa internada en Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, de Paraná, solicitan que con urgencia se dé lugar al Amparo que presentaron ante la justicia para que la obra social actué y garantice la operación que necesita para mejorar su calidad de vida.Cabe destacar que Milagros Martínez, tiene 16 años y actualmente se encuentra internada en Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, en la ciudad de Paraná. Allí recibe un tratamiento específico, pero provisorio y paliativo, ya que dada la complejidad del cuadro requiere una intervención invasiva. Desde su niñez hasta la fecha lleva afrontadas más de 42 cirugías. Sin embargo, por estos días su supervivencia no depende de la resistencia de su organismo, sino de sobrepasar trámites burocráticos y revertir la negativa de la obra social a cubrirle el traslado y continuidad de su atención en el centro asistencial especializado, donde se atendió desde los primeros ingresos al quirófano. Mili nació con atresia de esófago, una malformación congénita por la que el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo. A través de una sonda gástrica, está obligada a alimentarse sólo con una leche especial. Además, por una fibrosis pulmonar, debe utilizar de manera permanente su mochila de oxígeno para poder respirar.“Milagros tiene una enfermedad de nacimiento y sigue atravesando el mismo problema de salud”, expresó su tío, Javier Ernst, al sostener que desde el 23 de diciembre está internada en el Sanatorio La Entrerriana, debido a que se le había cerrado el píloro y no estaba pudiendo ser alimentada.En este sentido, destacó que lamentablemente la salud de Milagros está empeorando ya que no se puede alimentar correctamente. Asimismo, sumó que “debería ser trasladada a la Fundación Hospitalaria de Buenos Aires para ser atendida, pero su obra social, que, si bien le brinda atención, no es la correcta”.En dialogó con el programa, Nunca es Tarde, que se emite por, Ernst, precisó que la familia de Milagros tiene previsto presentar un recurso de amparo para que la obra social cubra los requerimiento de salud que necesita la adolescente.Acto seguido, mencionó que “la obra social, OSSACRA, siempre le cubrió las cirugías, pero ahora no se sabe por qué. De todos modos, quiere que Milagros se atienda en Córdoba, por los costos que pasó la Fundación Hospitalaria de Buenos Aires, eran unos 30 millones de pesos”.El tío dio cuenta que a pesar de lo que ocurre con la obra social, están muy esperanzados, ya que si Milagros logra ser intervenida quirúrgicamente “le herían una reconstrucción en el píloro y mejoraría el sistema para que pueda alimentarse”.Al ser consultado por el estado de la adolescente, contó que “está estable, tuvo una leve mejoría, pero ha bajado mucho de peso. Está a la espera de ser trasladada a algún lugar donde la puedan atender”. Milagros tiene muchas ganas de vivir, mas allá de andar con su tubo de oxígeno y alimentarse por sonda. Es una guerrera que la pelea para estar mejor y salir de todo esto”, explicó.En la localidad de Racedo, se llevará a cabo una Peña a beneficio, el próximo 26 de enero, a partir de las 19:00, en el predio salón "Los Cardones".Artistas de diferentes localidades se han hecho eco, sumándose a la cartelera musical que se ofrecerá al público. La misma reunirá exponentes de distintos géneros, asegurando un espectáculo para toda la familia.Las entradas tendrán un valor de $1.000, pudiendo adquirirse en forma anticipada al 343-5149760. Se proyecta también un esmerado servicio de cantina.