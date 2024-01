Los Nocheros cerró Diamante: “El Festival sigue igual de hermoso y se disfruta”

Sociedad Diamante vivió la última noche del Festival de Jineteada y Folclore

Los Nocheros fueron el broche de oro de la 52º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. El grupo salteño abrió su presentación con “De cal y de Arena”, para luego realizar un repaso por los grandes éxitos, “Canto Nochero”, “Roja Boca”, “Voy a comerte el corazón a besos”, “Me enamoré de una zamba”, “Sin principio ni final” y “Señal de Amor”, fueron algunos de los temas interpretados.Tras su presentación sobre el escenario, el grupo brindó una conferencia de prensa en la que ponderó el recibimiento del público diamantino y repasaron una divertida anécdota cómo fue show que brindaron hace 30 años sobre el “Carlos Santa María”.“El Festival no ha cambiado. La primera vez que vinimos fue hermoso y siempre tenemos los mejores recuerdos de Diamante, la cancha de doma se mantiene igual y el que viene al Festival lo disfruta así. Más allá de dar ciertas comodidades al público, como más accesos, la infraestructura del Festival sigue igual de simple, pero bonito”, valoró aRubén Ehizaguirre.“Fue hermoso ver a la juventud bailar en las tribunas porque somos un grupo de 38 años y que chicos de 15 años estén disfrutando de nuestras canciones, para nosotros es maravilloso, porque seguimos trascendiendo a otras generaciones”, ponderó el nochero al remarcar que “la mejor prueba” del éxito del grupo musical “es la respuesta de la gente”.“Fue un show hermoso, el público participó, cantó, bailó, prendieron las linternas de los celulares cuando se lo pedimos, y había grandes y chicos”, remarcó al insistir con respecto a que “fue hermoso ver a la gente grande, desde las plateas, cantando a la par de uno”.Por su parte, Mario Teruel, recordó cómo fue la presentación del grupo vocal oriundo de Salta, hace 30 años atrás sobre el mismo escenario de Diamante. “En la semana en la que llegamos a cantar, los Guns N' Roses se presentaron en River y Axel se había puesto la camiseta argentina; y yo había venido también para cantar con la camiseta argentina; pero de la comisión organizadora estaban enojados y no me querían dejar subir”, repasó al comentar que “entró una señora al camarín y dijo `chico, ya están por subir. ¿Se van a cambiar?´”.Álvaro Teruel, en tanto, repasó que el de Diamante es de los primeros festivales de enero, donde comienza la temporada. “Este año, que estemos cantando nuevamente, nos da una confianza y un orgullo de las canciones que hacemos, porque como cantores pensamos una cosa y otra, que nos genera dudas y qué expectativas, pero el hecho de tener respuesta del público con nuestras canciones es muy valorable”, destacó y se mostró “agradecido de que sea así un año más”.Sobre el paso de Los Nocheros a ser un trío, Rubén rememoró que ya habían atravesado esa instancia, cuando Kike Teruel pidió un año sabático. Ahora, con las nuevas incorporaciones para los coros, Mario sostuvo que “la voz de Kike era un chelo en una orquesta, que nadie lo escuchaba, pero él armaba todo, era como el color amarillo de la paleta”. “Para seguir conservando la parte armónica, ya que los colores están, era lindo un toquecito a nuestras canciones porque desde el momento en el que decidimos seguir cantando, para armarme el panorama, cuento con la voz de los solitas y las canciones, que son las vedetes de estos años, porque gracias a los estribillos mantenemos la conexión con el público, por eso fue lindo adornarlas con ese marco vocal dado que vemos que al público le gusta muchísimo”, explicó en relación a la reconversión de los ajustes musicales.Consultados a Los Nocheros cómo mantienen la conexión con sus seguidores a través de las redes sociales, Álvaro respondió que “es parte del compromiso y del juego de prestarse a hacer algo divertido para que nos sientan más orgánicos, más humanos, y está buenísimo porque nos permiten un ida y vuelta con el público, y permite que nos conozcan en la intimidad”.