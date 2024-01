El conmovedor adiós con caravana de caballos al nene que murió al caer en arroyo

Policiales Hallan el cuerpo del nene de 8 años que había caído a un arroyo hace tres días

La emotiva despedida del "paisanito Agustín" Menna. El niño hubiera cumplido 9 años este lunes. Su trágica muerte, al ahogarse en un arroyo cuando arreaba vacas junto a su prima de 13 años, conmocionó a los vecinos de la localidad bonaerense de Tres Arroyos, que lo despidieron con una caravana de jinetes.Su mamá agradeció "con la vida" que le "devolvieron" a su hijo "para que pueda descansar en paz"."Gente amiga: le pedimos al que tenga y cuente con caballos si quiere acompañarnos a hacer una caravana hasta el cementerio para despedir los restos de nuestro paisanito Agustín. Como a él le hubiese gustado que lo despidan", pidió su mamá, Sofía Biera (30) en Facebook el domingo a la noche.Además, afirmó: "Los convocamos en avenida Alem y Güemes a las 7.20. Mañana es su cumpleaños. El que pueda y quiera, se le agradece muchísimo".El nene había desaparecido en la tarde del jueves cuando junto a una prima de 13 años arreaban a caballo unas vacas en la zona del arroyo Orellano, en un sector rural, aunque cercano al casco urbano, luego de un fuerte temporal en la zona.Después de una angustiosa búsqueda, este domingo al mediodía su cuerpo fue encontrado por bomberos de Huanguelén. Estaba a 1.800 metros del lugar donde lo habían visto por última vez.El intendente Pablo Garate, que decretó dos días de duelo y asueto para la jornada de hoy, despidió al chico en el cementerio local, en medio de un clima de profundo dolor."Esto ha sido muy duro porque la comunidad viene de haber vivido un temporal muy grande que dejó mil casas sin techo, luego el granizo, y Agustín se cayó el día que se estaba inundando la localidad por las fuertes lluvias", señaló el funcionario tras la aparición del cuerpo.Por su parte, Biera agradeció "a todas las personas que colaboraron con la búsqueda de Agustín"."A mi compañero, que se mantuvo fuerte por mí, por los nenes y en su dolor no paraba de buscar. Y al ídolo de mi hijo, Jordan Gutiérrez, que no tengo palabras tampoco para él. Les agradezco de corazón con todo el dolor que hoy siento, les agradezco con la vida que me devolvieron a mi hijo para que pueda descansar en paz", completó. Fuente: (Clarín)