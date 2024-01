El recuerdo de "la Momia Blanca", el mítico personaje de Titanes en el Ring

Oscar Demelli tenía 76 años y pasó toda su vida entre Beccar y Mar del Plata. En la década del 60' formó parte de un programa icónico para la televisión argentina dirigido por Martín Karadagian. El actor que interpretó a la Momia Blanca de Titanes en el Ring falleció el pasado domingo 31 de diciembre en el Hospital de San Isidro."Después de Martín Karadagian y Rubén Peucelle, la Momia es lo más grande que hay", decía Oscar sobre el personaje que le tocó interpretar en el certamen de lucha libre. Una de las frases más recordadas del luchador fue cuando se refirió a sus victorias: "Tengo hechas entre 12 mil y 15 mil peleas y nunca perdí. Solo tuve dos empates con Karadagian".Demelli dejó el programa en 1983 junto a otros personajes icónicos y años más tarde, enfrentó en juicio a la hija de Martin Karadagian por la propiedad intelectual de la Momia. La disputa legal le llevó 23 años pero logró que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial le otorgue el registro de la marca.Esto incentivó a que otros ex integrantes de Titanes en el Ring se sumen a hacer reclamos judiciales. José Arévalo, Norberto Paterno, Jorge Andrea, Jorge Di Cicca y Pedro Bocos se unieron a Demelli para demandar a la compañía por despidos y falta de aportes jubilatorios.La demanda fue por 5 millones de dólares y se realizó en el Juzgado Laboral 61. El actor de la Momia definió este momento como su "última lucha".Demelli estuvo casado 34 años con Irene Simeoni que, en diálogo con Crónica, contó que era un apasionado por Titanes en el Ring y que se emocionaba cada vez que chicos y grandes se acercaban a pedirle fotos.Su esposa decía conocer todo sobre él y lo definió como una persona que iba siempre por lo que quería. "Para Oscar todo era luchar, luchar hasta lograr que lo que buscaba conseguir", contó.Según Irene, para Oscar la amistad y la familia eran fundamentales. "Por lo amigos daba la vida y si le pedían un favor, lo hacía. Lo que nos queda son los momentos vividos, fue un gran padre, adoraba a su hijo Juan de 20 años", recordó."Siempre recordaba a su padre que había muerto a su lado cuando él era muy chiquito, tuvo que trabajar mucho ese momento y eso le fue forjando el carácter. No tuvo una vida fácil pero era una persona de bien y siempre destacaba los valores", contó su compañera.El intérprete de la Momia Blanca también se desempeñó como productor de Grupo Crónica y tuvo momentos de gran exposición en la televisión cuando trabajó junto al periodista Mauro Viale."Cuanto estaba con Mauro y se ponía el traje, discutía de igual a igual con los diputados y les decía de todo. Ese era él, reía, discutía, era auténtico. Lo que no le gustaba lo decía y a veces no es fácil vivir en un mundo tan hipócrita diciendo las cosas que no te gustan", repasó Irene.Los restos de Oscar Demelli fueron sepultados en una ceremonia breve e íntima con su familia en el Cementerio de San Isidro.Su esposa Irene fue quien dejó unas últimas palabras para Demelli destacando su faceta de guerrero: "Quería que todos los chicos estudiaran, por eso defendía la universidad pública y gratuita y que todos recibieran atención de salud. Fue un fogoso defensor del hospital San Isidro, donde todos lo atendieron de la mejor manera", mencionó."Gracias por los momentos que vivimos y tenemos la esperanza de reencontrarnos en el nuevo sistema, en un mundo de paz y tranquilidad donde todo sea armonía y amor, donde no haya enfermedad, muerte, guerras ni dolor. Tu recuerdo nos va a acompañar, Oscar", expresó.Oscar Demelli, la Momia Blanca, deja un recuerdo imborrable para miles y miles de chicos y grandes que se emocionaron viendo en vivo o por televisión el clásico Titanes en el Ring.