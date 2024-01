Diamante vivió la última noche del Festival de Jineteada y Folclore

Video: El show de Ruben Giménez en la tercera luna festivalera de Diamante

Se llevó adelante la última jornada de la edición Nº52 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. Desde el viernes, por el campo Martín Fierro pasaron decenas de tropillas de distintas provincias, aunque la mayoría, de Entre Ríos.recorrió el predio en vivo, en el marco de Nuestras Fiestas, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la provincia.La “Reina de las Jineteadas” tuvo su jornada de cierre, con más de 110 montas y la gran final. Las puertas del predio abrieron a las 17 horas y el espectáculo se inició a las 19:30 horas. Los Nocheros fueron los encargados de cerrar la tercera luna festivalera.Gustavo, de Diamante, dijo que “vine con mi familia. Estamos en platea porque para ver el festival está muy linda, se ve más cerca. Me gusta la pantalla que pusieron también”.Marita, también de Diamante, indicó que “estoy feliz de estar en una nueva edición de nuestro festival. Agradezco que reproduzcan todo lo que aquí acontece. Es un orgullo, no me he perdido ediciones, es nuestra fiesta. Sufrimos cada vez que el tiempo se viene, siempre llueve pero se hace con éxito. La venida de la paisanada es tranquila. En el Motoencuentro Diamante no duerme ni de día ni de noche, pero acá la gente hace lo suyo, disfruta y se va”.“Vine a ver a Los Nocheros, esas canciones tan románticas no la queremos perder. También a Carlos Ramón Fernández, que es para la paisanada lo más grande. Vine en todas las ediciones, la gente se queda a verlo”, señaló.Por su parte, Marianela, contó que “estoy tomando mate dulce, tomo toda la noche. Vine a ver Los Nocheros y el resto de los grupos. El festival es una tradición, venimos desde chicos, enero es venir al festival, ver la jineteada y los grupos. Vine con toda mi familia”.Andrés, de Villa Constitución, indicó que “hace años que vengo. Primero cuando tenía 9 años venía con un amigo a desfilar. Siempre seguí ese camino, hice muchas amistades acá y venimos todos los años, no fallamos. Venimos todos en familia”.“En la heladerita traemos refresco, algo para comer. Nos quedamos hasta que termina todo. Mañana hay que volver a trabajar”, dijo.Mara, su esposa, remarcó que “nos encanta venir a Diamante, 19 años hace que venimos. Amamos Diamante. Amamos más Entre Ríos que nuestro pago. Nos reciben con mucho cariño”.Matías Jordán es jurado del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Además, es nieto de uno de los fundadores de esta fiesta tan convocante.“Soy nieto de los iniciadores. Mi papá era yerno de uno de los iniciadores. Mi mamá es hija de uno de los iniciadores. Viene todo de familia”, dijo.Comentó que “mi abuelo me contó cómo empezó todo esto. Ellos eran comisión de una escuela y tres de los cuatro hermanos estaban dentro de la comisión. Uno de ellos dio la idea de recaudar fondos para la escuela. Mi tío, el hermano de mi abuelo, dijo `vamos a hacer una jineteada`. Dijeron que iban a empezar a juntar caballos, potros, y así empezó”.“El primer año se hizo en la Estancia La Gloria, que fue récord. Se terminó lo que había en la cantina y sacaban agua del pozo para tomar. Hoy el campo de jineteada se llama Lizardo Gieco en honor al hermano de mi abuelo. El primer palo tiene el nombre de mi papá, Hurtado Jordán”, remarcó.Diana está a cargo del puesto de ventas de la remera oficial del festival. “Las de niños valen $6500, las de adulto $7000. Vienen en negro, blanco, gris. La negra sale $7500. Está todo tranqui, pero la gente la lleva mucho para su familia. Es como un souvenir”, indicó.Desde un puesto de venta de comida, Adrián contó: “tenemos hamburguesas, milanesas, bondiolas. Nos ha ido bien, es la primera vez que venimos. Somos de Arrecifes. Al festival lo conocimos por un colega de Diamante. Él me animó a intentarlo”.Por otra parte, desde un puesto de empanadas indicaron que “tenemos de carne, fritas, al horno. Están saliendo mucho las empanadas. Vendemos a $6000 la docena”.“La clave de las empanadas es un sacrificio enorme. Hay que disfrutarlas, le ponemos toda la onda del mundo, se hacen con mucho amor”, remarcó.En un puesto de venta de cuchillos, Juan Domingo contó que “soy de Federal, tenemos la marca El Ciervo. Tenemos cuchillos de todo tipo. Hay piezas muy bonitas, de todo material. A la gente campo le gusta mucho. Es parte de su vestimenta”.“Tienen distintos cabos, es un producto que se vende muy bien. Tenemos de todo precio, $25.000 por ejemplo. Hay mucha variedad, hay gente que colecciona”, resaltó.Gustavo, quien hace artesanías en cuero frío, dijo que “soy de Oro Verde. Hago cabezadas, parte de riendas, rebenques. Los rebenques rondan los $40.000. Para el basto se usan riendas”."Hace años vengo acá, se vende muy bien, hay buen movimiento, no me puedo quejar", dijo.Antonella Re, veterinaria, indicó que “estoy como encargada y tengo a dos chicas que me ayudan, que son estudiantes, como así también otro chico que está con nosotros hace años”.“Con el tema de la encefalomielitis tuvimos muchas reuniones para ver cómo iba a ser el tema, cuáles iban a ser las exigencias. Este año se pudo cumplir y hacer un control un poco más estricto. Es la primera vez que se hace un control de esa manera”, dijo.Manifestó que “a medida que iban llegando las tropillas se iba haciendo control caballo por caballo, que esté todo al día. Una vez que eso estuvo, pasaron la prueba. En el campo lo mismo, cada caballo que entraba para trabajar era controlado. Tenían que estar vacunados. Han entrado unos 260 caballos”.“Los caballos son muy inteligentes, sensibles, perceptibles. Son de los animales más pacíficos, me encantan y trabajo todos los días con ellos”, dijo.A través del circuito cerrado de imágenes, la gente que está en la zona de gradas y de tribunas puede disfrutar por pantallas lo que está pasando dentro del campo Martín Fierro o en el escenario.Pablo Blejer, director en Cromosoma, contó aque “tenemos tres cámaras, una de ellas en grúa y drone en vivo. Mostramos todo lo que es la fiesta de Diamante. Hay dos pantallas. El predio tiene la particularidad de que por un lado está el campo de jineteada y después la parte musical. Esto es para que la gente vea las dos cosas”.“Una de las cosas que tienen estas fiestas es la posibilidad de brinda trabajo, de generar puestos laborales para la gente de la región. Es re importante el valor agregado de las producciones locales. La cantidad de gente trabajando que hay es muchísima”, dijo.“Con las cámaras tratamos de reflejar de la mejor manera esta gran fiesta”, agregó.El intendente de Diamante, Ezio Gieco, realizó un balance sobre el evento: “Estamos viviendo una fiesta hermosa, es muy hermoso lo que nos tocó vivir este lunes. Si bien el sábado nos jugó una mala pasada el tiempo decidimos suspender, sobre todo por seguridad. Estaba todo mojado, tenemos muchos cables, equipos de electricidad, las cantinas con instalación eléctrica y demás, no queríamos poner en riesgo nada. La decisión fue la acertada y responsable”.“Hoy tenemos las 70 montas que correspondían al domingo y sumamos los caballos de la final. Hoy tenemos 94 montas para mostrarle a la gente que acompaña”, informó.Comentó que “este festival se realiza desde Rentas Generales del municipio y con esto comprometemos las arcas del municipio. Tenemos que ser responsables porque el dinero que invertimos acá e intentamos recuperar, es de los diamantinos. Tenemos que mantener el predio y prestar los servicios”.“Es una responsabilidad y riesgo importante en un año difícil, sumando lo climático, lo económico y el problema que hay con los caballos. Conseguimos gestionar las vacunas para los caballos, pudimos cumplir con la reglamentación de Senasa y nos encargamos de esta fiesta. En algún momento dudamos si hacer la fiesta o no, pero la encaramos con responsabilidad y trabajo”, añadió.Y expresó: “Es una fiesta que llevo en el corazón porque la inició mi familia, es algo muy importante para todos. Fomentamos el turismo, hacemos conocer Diamante, la cultura, nos empezamos a posicionar turísticamente. La respuesta del público es maravillosa”.