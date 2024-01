Piden no capturar ni comprar ilegalmente aves para prevenir la psitacosis

El Gobierno de Entre Ríos emitió un pedido a la población y a quienes circulen por la provincia de no capturar aves y pájaros silvestres ni comprarlos en la vía pública con el objetivo de prevenir la psitacosis, una enfermedad infecciosa aguda y generalizada



Se trata de loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas, que pueden estar infectadas por la bacteria "Chlamydia psittaci", y que la transmiten en sus secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas, que al secarse permanecen en el aire y pueden ser aspiradas por las personas.



Otra de las principales formas de contagio es manipular un ave para "domesticarla, darle de comer, tenerla dentro del hogar o en lugares donde hay poca circulación de aire", explicó el jefe del área de Zoonosis y Vectores de Entre Ríos, Jerónimo Garcilazo.



También se produce en lugares vinculados con la capturas de aves silvestres y tráfico ilegal de animales, donde ubican a las especies en espacios cerrados, hacinadas y sin ventilación.



Asimismo, el funcionario provincial confirmó que el ámbito doméstico es donde "radica el mayor riesgo", ya que al tomar contacto directo con estas aves tomadas como mascotas "hace que se inhalen las secreciones" del animal, que permanecen en el aire y son aspiradas.



La recomendación surge en plena época de nacimiento de crías, y cuando se acrecienta la caza y la venta ilegal de pichones en la vía pública y casas particulares.



"Es importante que no se compren ni se tengan este tipo de aves en el domicilio", remarcó Garcilazo.



En ese sentido, recalcó la importancia de alimentar a los pájaros "correctamente y mantener las jaulas limpias", no permanecer largos periodos en habitaciones cerradas donde haya aves, y no colocar con otros ejemplares a las aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario.



Los síntomas en las personas puede variar entre infección sin enfermedad evidente y una enfermedad que se manifiesta, con fiebre o neumonía.



La neumonía comienza con hipertermia (cuerpo caliente), dolor de cabeza (síntoma constante), decaimiento general, fatiga y cansancio, 24 o 48 horas después aparece la tos, mucosa y viscosa, y puede provocar ictericia (la piel se pone amarilla), esplenomegalia (aumento del bazo) y alteraciones de la percepción.



Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, puede ser grave especialmente en adultos mayores y ancianos que no reciben tratamiento.