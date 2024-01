Harán una peña a beneficio de Milagros, mientras espera resolución de un amparo

Milagros Martínez, la adolescente de General Racedo, continúa internada en Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, de Paraná, donde desde el acompañamiento sus padres advierten la imperiosa necesidad de que pueda someterse a la cirugía que le brindaría mejor calidad de vida.Su papá Javier, manifestó que "ella está consciente. A veces la vemos entre-durmiéndose, porque por los dolores le suministran fuerte medicación. Milagros tiene muchos dolores, que refiere en la panza principalmente, debajo de las costillas y hacia el abdomen. También nos ha dicho de dolor en los pulmones, ya que le cuesta la respiración. Cuando tiene que largar el aire por la boca, manifiesta que le duele el pechito", contó angustiado, pero con la fortaleza necesaria para sostener anímicamente a su hija."Cuando hizo fiebre, las palpitaciones estuvieron entre 160 y 170, cuando lo normal sería la mitad", graficó.En la localidad de Racedo, se llevará a cabo una Peña a beneficio, el próximo 26 de enero, a partir de las 19:00, en el predio salón "Los Cardones".Artistas de diferentes localidades se han hecho eco, sumándose a la cartelera musical que se ofrecerá al público. La misma reunirá exponentes de distintos géneros, asegurando un espectáculo para toda la familia.Las entradas tendrán un valor de $1.000, pudiendo adquirirse en forma anticipada al 343-5149760. Se proyecta también un esmerado servicio de cantina.La familia de Mili recurrió a la justicia entrerriana , habida cuenta que su cobertura social OSSACRA, negó la posibilidad de traslado y tratamiento en la Fundación Hospitalaria, con sede en Buenos Aires. En ese centro asistencial, la adolescente afronta todas sus cirugías, que superan las 42 en su joven vida.Por estos días, requiere la realización de procedimientos invasivos, para habilitar una nueva modalidad de alimentación. "Lo que nos dijeron los médicos es que ella está siendo alimentada por una vía central -colocada por las arterias del corazón-, pero la situación no puede superar el mes. No nos dan expectativa positiva si se extienden los plazos", contó angustiado Javier. (Fuente: FM Estación Plus Crespo)