Por la cantidad de casos, el NEA puede considerarse región endémica para dengue

La temperatura, factor decisivo

La vacuna



El año 2023 registró récord de casos de dengue en Argentina, destacándose que en el NEA (noreste) no hubo interrupción de la trasmisión en invierno. Según el boletín epidemiólogico del Ministerio de Salud de la Nación que en todo el año 2023. “En las últimas 4 semanas se registraron 4.703 casos de los cuales el 96,1 % se notificaron en la región del NEA”, agrega el informe del Ministerio de Salud de la Nación. En cuanto a la mortalidad, hubo 75 fallecimientos durante 2023. ElDe ese total de 139.946 casos nacionales, Entre Ríos registró 739 en total, y según la tabla del boletín epidemiológico, 600 fueron autóctonos, 40 importados y hay 99 en investigación.La situación es preocupante, en especial luego de semanas de calor y humedad muy alta en la zona central del país, condiciones ideales para la reproducción de todos los mosquitos, incluida la especie transmisora del dengue, el Aedes aegypti. Esta especie también transmite otras enfermedades virales similares, zika y chikungunya.Esta última provincia reportó el 3 de enero 826 nuevos casos de dengue, con un total de internados de 23. En Formosa, otra de las provincias del NEA, se registraron 820 casos de dengue la última semana. El gobierno local destacó que se realizaron en ese mismo período 8.724 test de vigilancia. De los 820 casos, 473 corresponden a la capital formoseña y 40 Clorinda, ciudad fronteriza con Paraguay.Marina Stein, especialista de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), señaló que urge profundizar las medidas preventivas todo el año y que “corremos el riesgo de que el dengue se transforme en endémico en las provincias del norte de Argentina”. Es que los inviernos benignos, como el último, hacen que el vector, el mosquito Aedes aegypti, se mantenga activo todo el año, lo que permite definir a la enfermedad como “endémica” en esa región del país. Una enfermedad es “endémica” cuanto mantiene su presencia todo el año en una región geográfica. “Esta temporada expone claramente cómo va avanzando la enfermedad y la dinámica del mosquito vector que transmite el virus”, apunta la científica.egún la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el 2023 el mundo se ha enfrentado a un repunte de la transmisión del dengue caracterizado por el número, el tamaño y la concurrencia de múltiples brotes, así como la propagación a zonas previamente libres de dengue. En América, 2023 es el año con el mayor reporte histórico de casos de dengue, registrando más de 4,1 millones de nuevos contagios.El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de Argentina remarcó que 2023 registró el mayor número de casos y de fallecidos desde la reemergencia del dengue en el año 1998. Desde ese año no se registraron casos solo en 2001 y 2005. En comparación con la forma en que el dengue se presenta en Argentina con epidemias en la época estival, se destaca la persistencia de casos durante la temporada invernal y aumentos de casos ya desde la semana epidemiológica 40, a fines de la primavera.En cuanto a la mortalidad a nivel nacional, también subió en 2023.Hubo así más casos y más mortalidad, una expansión del rango de distribución geográfica y cambios en la persistencia de casos. Durante 2023 en las provincias del NEA no hubo interrupción de la transmisión en invierno. El mosquito no encontró temperaturas bajas que afectaran a los ejemplares adultos, en particular de la hembra, que es la que transmite el virus. Cuando el invierno es más intenso, la temperatura permanece muchos días por debajo de los 10 ºC. Este invierno eso no ocurrió en el NEA, entonces los mosquitos adultos no mueren y las hembras pueden continuar picando y depositando huevos. Las larvas tampoco se ven afectadas y pueden alcanzar la edad adulta. “El hecho de que exista persistencia de casos todo el año puede marcar la posibilidad de que el dengue en provincias argentinas de clima subtropical deje de ser epidémico, es decir con interrupción del virus en época invernal, y pase a ser endémico, con presencia de casos todo el año”, señaló Stein a Unne Medios.La circulación de personas desde Argentina hacia países con circulación de dengue todo el año, como Paraguay y Brasil, y viceversa, es difícil de controlar por lo que el virus está ingresando en diferentes momentos del año. En inviernos con temperaturas bajas el virus no encuentra al vector en su fase adulta para que lo transmita, pero si las condiciones climáticas cambian la circulación puede persistir. Es lo que aparentemente ocurrió en el NEA (y tal vez en otras provincias también) durante el benigno invierno de 2023. La curva de casos empieza a aumentar cada vez más temprano en el calendario, desde mediados o finales de la primavera.Marina Stein explicó asimismo que el denominado período de “incubación extrínseco del virus”, es decir, el tiempo que transcurre desde que el mosquito se infecta con el virus, se replica en el mosquito y este puede transmitirlo a las personas, que normalmente dura de 8 a 12 días, se acorta con el aumento de las temperaturas. “En menos tiempo hay más hembras con posibilidad de transmitir el virus” graficó. Esto explica la actual eclosión de población de diversas especies de mosquitos.En relación a la mayor la circulación del serotipo DENV-2, en co-circulación con el serotipo DENV-1, Stein indicó que el avance del serotipo DENV-2 en el país en los últimos años, es una posible explicación de la aparición de pacientes con sintomatologías más severas. Gran cantidad de personas ya contrajeron alguna vez dengue tipo 1, por lo que, al infectarse nuevamente, pero con la variante DENV-2, se exponen a síntomas de mayor gravedad, incluso a riesgo de muerte.Los registros del Ministerio de Salud de la Nación indican un avance del serotipo DENV-2, que circula junto al serotipo DENV-1, y una muy baja de DENV-3. Si bien a nivel nacional predominó el DENV-2 en todas las provincias del NOA y en la mayoría de las de la región Centro, en Santa Fe predominó el serotipo DENV-1, aunque con más de un 30% de casos de DENV-2. “El escenario del dengue durante 2023, con récord de casos, récord de muertes, ampliación territorial, persistencia en invierno y avance de otros serotipos, muestra es la importancia de sostener las medidas preventivas que apunten a la eliminación de criaderos” señaló la especialista de la UNNE.En relación a la disponibilidad de la vacuna contra el dengue, Stein señaló que es una herramienta novedosa pero no se utiliza para controlar la epidemia. La vacuna fue autorizada por la ANMAT en abril de 2023. Indicó que, si bien la vacuna se está aplicando, no está en el calendario de vacunación obligatorio. Se la consigue en farmacias, requiere prescripción médica y tiene un valor actual muy elevado. La vacuna autorizada es del laboratorio japonés Takeda. Está habilitada para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. La vacuna TAK-003, también conocida como Qdenga, se basa en el serotipo DENV-2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro serotipos. Se administra en dos dosis que deben ser aplicadas con un intervalo de tres meses.