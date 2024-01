Decenas de miles de devotos veneran al Gauchito Gil a 146 años de su muerte

Alrededor de 250.000 visitantes ya visitaron durante el fin de semana la ciudad correntina de Mercedes, para rendir honor al Gauchito Gil, de cuya muerte se cumplen hoy 146 años, para lo cual se desplegaron 500 efectivos policiales, y, este año, prohibieron la peregrinación a caballo, debido a medidas sanitarias que tomaron las autoridades para mitigar el impacto de la encefalomielitis equina, se informó hoy.Autoridades municipales indicaron que alrededor de 250.000 personas visitaron en el transcurso del fin de semana el santuario del Gauchito Gil ubicado en la ciudad de Mercedes, según se desprende de estimaciones de la Gendarmería Nacional.Con delegaciones en micros de larga distancia llegados desde diversos puntos del país, desde el sábado comenzó a sentirse la devoción popular por el Gauchito Gil en la ciudad donde están enterrados sus restos.Ayer, las lluvias provocaron algunos contratiempos en el paso de los peregrinos hacia el santuario de la Ruta Nacional 123, aunque fuentes policiales indicaron a Télam que no se reportaron incidentes.La seguridad cuenta con el despliegue de 500 efectivos de la policía de Corrientes, organizados en una articulación de acciones entre el Gobierno de la provincia, la municipalidad, la Gendarmería y las áreas de salud y Defensa Civil, entre otros.La mayor particularidad que tendrá este año la fiesta en Mercedes es la prohibición de peregrinar a caballo, debido a medidas sanitarias para mitigar el impacto de la encefalomielitis equina, que no permitirá la realización de la tradicional cabalgata de jinetes de las agrupaciones gauchescas que, cada 8 de enero, van desde la parroquia de Nuestra Señora de la Merced hasta el santuario.En el marco de la conmemoración al gaucho autonomista, desde el viernes y hasta ayer a las 19 se realizó el triduo a Antonio Gil en el predio de la Santísima Cruz, por Ruta 123. A la noche se veló la "Cruz de las Catacumbas" en el Centro de Interpretación ubicado en la intersección de calles Yatay y José María Gómez.Hoy, a partir de las 5, se trasladó la Cruz al cementerio de "La Merced" para una misa frente a la tumba del gaucho, con lo cual a las 6.30 partía la peregrinación hacia el predio por la Ruta 123.Para aquellos que arriben a la ciudad de Mercedes y decidan ir en forma particular al santuario, la gestión municipal del intendente Diego Caram estableció tarifas planas de transporte público de 3.500 pesos para taxis y remises, 1.200 por pasajero en combis, y 1.000 el pasaje en colectivo urbano, todo para el trayecto comprendido entre la parada ubicada en calle San Martín y J. Alfredo Ferreyra y el cruce de las Rutas Nacionales N° 123 y N° 119.Ese sector de las inmediaciones del santuario principal permanecerá con la circulación vehicular restringida en forma total desde las 23.30 hasta las 00.30, medida que también se aplicará este lunes desde las 6.30 hasta las 9.30 para facilitar el despliegue de la procesión desde el cementerio.Actualmente está vigente la prohibición de estacionamiento de vehículos en la banquina de la Ruta 123, en un tramo de seis kilómetros en torno del santuario, es decir, desde el control Caminero N° 3 hasta el cruce con la Ruta 119, informó la policía de Corrientes a través de un comunicado.Según la leyenda, el Gauchito Gil se llamaba Antonio Mamerto Gil Núñez y era un gaucho de la ciudad de Pay Ubre, en la provincia de Corrientes, en el norte de Argentina.Es una figura religiosa, un “santo popular”, que no está comprendido dentro de la liturgia oficial católica ni en la evangélica.Nació alrededor de 1840 y fue asesinado el 8 de enero de 1878.Circulan diferentes historias circulan sobre él. La más común indica que a mediados del siglo XIX, Gil, que trabajaba en el campo, comenzó una relación romántica con una viuda adinerada de su ciudad natal. A los hermanos de la joven y al jefe de la policía local, que estaba enamorado de la misma mujer, no les gustó esta relación. Gil se vio obligado a huir y se alistó como soldado en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay.A su regreso, fue llamado a luchar junto al Partido Autonomista de Corrientes en la guerra civil contra el Partido Liberal. Pero se negó. Entonces, fue perseguido por los militares y capturado finalmente en enero de 1878.Como era considerado un desertor, el 8 de enero fue colgado de su pie en un árbol de espinillo, a ocho kilómetros de su pueblo natal, y degollado.Se dice que antes de su ejecución le dijo a su verdugo que su hijo estaba gravemente enfermo y que debía orar en nombre de Gil para implorar su curación. El verdugo siguió las instrucciones y su hijo se curó.La noticia del supuesto milagro rápidamente se difundió por los pueblos y así nació el mito del Gauchito Gil.Se construyó un santuario cerca de su tumba que recibe diariamente a decenas de peregrinos que le rezan para pedirle prosperidad, trabajo, amor o éxito.Cada 8 de enero, acuden miles de visitantes y le dejan ofrendas.En muchas rutas argentinas se pueden ver pequeños santuarios en honor al Gauchito Gil, rodeados de banderas, cintas y velas rojas.