Oscar Viganoni, el legendario capataz de campo en “la reina de las jineteadas”

Sociedad Diamante transita la segunda noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Con 77 años de edad y una vida dedicada a la jineteada, Oscar Viganoni se erige como un baluarte en la historia de esta tradición. Nacido en Concepción del Uruguay, Viganoni es un gran tropillero que, año tras año, sirve a la "reina de las jineteadas de Diamante"."Es un año más que estoy participando del festival como capataz de campo, ya hace más de 40 años que participó activamente", expresó Viganoni. Su labor incluye: “dirigir el camino de los caballos en el campo de la jineteada, pedir la campana, controlar que estén los jinetes en orden, que los apadrinadores estén atentos, que los jurados no estén charlando de la jineteada anterior”, comentó.enfatizó. Viganoni lleva 55 años trabajando con caballos de jineteada y ha dedicado su vida a comprender a estos nobles animales. En este sentido, recordó: “En el año `97 embarcamos 700 caballos que fueron vendidos a la policía colombiana y yo viaje con 75 de ellos”.Al preguntarle sobre la elección de los caballos para los jinetes, Viganoni explicó: "Hay partes que se hacen por sorteo o cada tropillero trae su caballo con el jinete para ofrecer un espectáculo de calidad". Asimismo, destacó “también se hace una lista, para que los animadores sepan quien `monta´, de dónde es el jinete, de quien es el caballo, de dónde viene, también para explicarle al público”."Diamante es un festival que se espera todo el año porque aquísubrayó. Considera que este evento es la cúspide de la jineteada, atrayendo a personas de todos los rincones. Además, resaltó la dimensión social de estos festivales, siendo espacios de reencuentro con amigos hechos durante diversas celebraciones.“Tengo una vida con los caballos y he recorrido un montón de lugares con ellos y me hace muy feliz”, agregó.Con un tono lleno de experiencia y pasión, Oscar Viganoni concluyó: "Voy a seguir hasta que me llame el de arriba", reflejando su dedicación inquebrantable a la jineteada.