Con alegría y mucha espuma, comenzó el Carnaval de Gualeguay

Se inició este sábado una nueva edición del Carnaval de Gualeguay, uno de los más importantes de la provincia y el único que permite el uso de la espuma entre el público, lo que hace a una fiesta sin igual en las tribunas.

Según se comunicó, desde la organización integrada por la Secretaría de Turismo y las tres Comparsas, en la noche inaugural, “se decidió realizar el desfile y show de la primera noche de carnaval, con tocado, no así con plumas. Puesto que el valor que tiene cada creación de los trajes, es de un costo elevado. Esta decisión se estudió y decidió, debido a las inclemencias del tiempo”, explicaron.Sin embargo, se vivió una verdadera fiesta y así lo muestran las imágenes que se pueden ver en esta nota. Las comparsas Si Si, K’rumbay y Samba Verá, deslumbraron al público.Cabe recordar que, según informó la Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes municipal, este año no habrá competencia entre las comparsas: “una de las modificaciones que hubo este año es el tema del reglamento y por la no competencia. Se hicieron reuniones con integrantes de las tres comparsas donde hubo un acuerdo mutuo entre la municipalidad y cada uno de los directores”.Las noches de espectáculo tendrán lugar los días 6-13-20 y 27 de enero y 3-10-11-12-17 y 24 de febrero.Las entradas anticipadas tienen un valor de 2.500 pesos para los mayores y 2.000 pesos para los menores de 6 a 12 años, con un seguro para niños de hasta 5 años de 1.500 pesos.Las entradas generales que se pueden adquirir durante todo los días sábados tienen un costo de 4 mil pesos para los mayores y de 3.200 para los menores de 6 a 12 años con un seguro para niños de hasta 5 años de 1.700 pesos.Para adquirir ubicaciones y entradas vía web se debe ingresar a corso.gualeguay.gob.ar.En tanto, se aclaró que las entradas y ubicaciones del mes de febrero estarán habilitadas para la compra en la última semana de enero.En ese sentido, el horario de boletería para los días jueves es de 8:00 a 12:00 y de 19:00 a 22:00 hs., mientras que los viernes la boletería permanece abierta de 8:00 a 12:00 y de 19:00 a 24:00 hs. Los sábados se pueden adquirir las entradas de manera presencial de 9:00 a 13:00 hs. y de 19:00 hs. en adelante.

Al igual que otros años, la venta de espuma estará a cargo de las comparsas, mientras que las cantinas serán de los clubes, entre ellos, estarán los clubes que acompañan a cada comparsa: Ferroviario, Barrio Norte y San Lorenzo. También estarán las cantinas de Libertad, Urquiza y Jockey Club.