Los Reyes Magos recorrieron Paraná en caravana regalando golosinas y sonrisas

Los Reyes Magos partieron en caravana este sábado desde el polideportivo municipal de Oro Verde. A bordo de un escenario móvil y con música Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron diversos barrios de Paraná y San Benito donde regalaron caramelos a los más pequeños que esperan su visita.Elonce acompañó la caravana de los Reyes Magos y registró cada estación donde cientos de niños los esperaban para sacarse fotos, compartir y así mantener viva la ilusión. Durante el recorrido, que duró unas cuatro horas, hubo momentos donde llovió, pero nada los detuvo y cumplieron con todo el recorrido previsto“vamos a estar por todo Paraná y luego estaremos en nuestra fiesta tradicional”, expreso Baltazar.

Muchos chicos y adultos acompañaron la salida de los Reyes y aseguraron que todos los años participan de la caravana y la tradicional fiesta.“Es algo muy lindo que tenemos acá y se extienden por una gran zona”, dijo una mujer a Elonce.Conforme a como avanzaba la caravana, más niños y adultos se sumaban en cada parada donde los Reyes Magos regalaban bolsitas de golosina.“Estamos felices de ver a todos los chicos que encontramos en nuestro camino”, dijo Melchor desde la Parroquia San Benito.Los pequeños, muy felices, querían sacarse fotos con los reyes, los saludaban y agradecían por las golosinas. “Estamos muy solicitados y a todos les decimos que por nuestras capas mágicas, la lluvia no nos afecta”, valoró Gaspar.“Estoy muy emocionado por la visita de los tres grandes. Cuando escuchamos en mi casa escuchamos las sirenas, salimos rápido en la camioneta, a lo Rápido y Furioso, y llegamos a verlos”, valoró un niño emocionado hasta las lagrimas.Por su parte, Santino expresó que “esto de los Reyes Magos estuvo re lindo”, a la vez que Nicolás destacó sus felices deseos de Año Nuevo para todos.Los magos de Oriente casi no dejaron barrio de la capital entrerriana sin recorrer. A su paso, los niños salían a la puerta de sus hogares a saludarlos y a cambio, recibían una bolsita de caramelos; algunos estaban tan emocionados que se abrazaban entre ellos y al unísono griatabanEn la costanera Baja, una gran cantidad de chicos estaban en la Plaza Petit Pisant, esperando a los Reyes Magos.Un niño, Franco de cinco años, contó que estaba feliz y ansioso por ver a los Reyes Magos. “Queremos caramelitos y verlos de cerquita”.En tanto, una nena contó que estaba muy emocionada por ver a los reyes y que la llovizna no le molestaba, porque “ver a los Reyes vale la pena”.“Es una lluvia de caramelos y este re bueno”, explicó un nene de 10 años al agregar que es “muy divertido todo”.En tanto una vecina de la ciudad, remarcó que “desde hace varias paradas los estamos siguiendo y nuestros niños están emocionadísimos”.Les agradecemos a todos los que organizan esto porque es muy hermoso”, dijo una mujer al sostener que los niños lo viven con mucha ilusión.