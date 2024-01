Festival de Jineteada y Folclore: el emotivo homenaje al Tape Chaná

Sociedad Comenzó el 52º Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

En octubre de 2023 falleció Hugo Izaguirre, reconocido popularmente como El Tape Chaná. Se desempeñaba como jinete, aunque su verdadera pasión era ser payador. Como jinete fue uno de los más grandes, logrando premios nacionales e internacionales y en el arte payadoril este artista fue uno de los más reconocidos a nivel nacional, participando como animador de incontables grandes festivales.En la 52º edición del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, que comenzó este viernes, le rindieron homenaje. Los jinetes y sus caballos se juntaron en el campo. La gente aplaudía. Los payadores recitaban. “Él no quería tristeza. Un `gracias` no alcanza para tanta trayectoria. Hoy nos da fuerzas, ilumina estas tribunas”, expresaron. Le entregaron una placa recordatoria a su familia y recitaron un verso muy emotivo, registróSu hijo mayor, Wilker, dialogó cony contó: “estoy muy feliz de que lo hayan homenajeado porque papi siente este festival como si fuese de él. Estoy feliz, contento de que lo hayan celebrado. De todos los años que nos quiso traer a Diamante nunca pudimos estar todos juntos en familia, por una cosa u otra. Ahora vinimos todos a hacerle este homenaje”.“Yo no tenía la magnitud de lo que era mi papá. Siempre lo tuve como padre, no como payador. Recién ahora nos estamos dando cuenta de la inmensidad de su amor, de su cariño hacia la gente y de la gente hacia él. Es realmente gratificante. Nos ha dejado muchas enseñanzas: humildad, respeto, amor y la familia”, expresó.