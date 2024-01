Diamante vivió la primera luna del 52º Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Video: 52º Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

Una nueva edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore se inició este viernes en Diamante. Durante este fin de semana y hasta el lunes, pasarán decenas de tropillas de distintas provincias por el campo de jineteada. Aunque se pudo confirmar que más del 60% de las tropillas son de Entre Ríos.recorre el predio en vivo, en el marco de, que tiene como objetivo divulgar los diferentes eventos tradicionalistas, regionales, culturales, deportivos y artísticos de la provincia.Durante la primera jornada, el predio abrió al público a las 18 y el Acto de Apertura se concretó a las 19:30.La gente pudo disfrutar de un patio gastronómico y puestos de artesanos, como también, diferentes espacios que comercializan artículos tradicionalistas y pilchas gauchas.Asimismo, durante la noche hubo payadores, cantos criollos y artistas que se presentarán en el escenario "Carlos Santa María".-La Callejera-Sangre Paiubrera-Catherine Vergnes-Los Entrerrianos Isondú-Gauchos Of The Pampa-Ganador Del Pre Diamante Grupo Tus Amigos-Fabián Noriega-Ballet Diamante Baila.Francisco Cuestas, dijo a Elonce que “hoy no formo parte con mi show pero sí como invitado de los chicos de La Callejera. Es un grupo con el que nos conocemos hace muchos años, son de Cosquín. Ha logrado federalizar la música. A todas las regiones le dedican alguna canción. Compusieron una chamarrita que estrenaron acá. Logran que los bailarines bailen sus canciones. Es un grupo hermoso”.“Este era el patio de mi casa cuando era niño, venía a jugar. Vine a todas las ediciones, vi pasar a tantos artistas. Tengo la tribuna de mi viejo acá, siempre me da mucha emoción volver y compartir con amigos de la música”.En octubre de 2023 falleció Hugo Izaguirre, reconocido popularmente como El Tape Chaná. Se desempeñaba como jinete, aunque su verdadera pasión era ser payador. Como jinete fue uno de los más grandes, logrando premios nacionales e internacionales y en el arte payadoril este artista fue uno de los más reconocidos a nivel nacional, participando como animador de incontables grandes festivales.En la 52º edición del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, que comenzó este viernes, le rindieron homenaje. Los jinetes y sus caballos se juntaron en el campo. La gente aplaudía. Los payadores recitaban. “Él no quería tristeza. Un `gracias` no alcanza para tanta trayectoria. Hoy nos da fuerzas, ilumina estas tribunas”, expresaron. Le entregaron una placa recordatoria a su familia y recitaron un verso muy emotivo, registróSu hijo mayor, Wilker, dialogó cony contó: “estoy muy feliz de que lo hayan homenajeado porque papi siente este festival como si fuese de él. Estoy feliz, contento de que lo hayan celebrado. De todos los años que nos quiso traer a Diamante nunca pudimos estar todos juntos en familia, por una cosa u otra. Ahora vinimos todos a hacerle este homenaje”.“Yo no tenía la magnitud de lo que era mi papá. Siempre lo tuve como padre, no como payador. Recién ahora nos estamos dando cuenta de la inmensidad de su amor, de su cariño hacia la gente y de la gente hacia él. Es realmente gratificante. Nos ha dejado muchas enseñanzas: humildad, respeto, amor y la familia”, expresó.Una joven contó aque “soy de Buenos Aires, venimos todos los años porque nos gusta. Conocimos el festival porque mi papá vive acá desde chiquito”.El papá, en tanto, expresó: “soy de estas tierras, me toca el corazón este festival. Me trae muchos recuerdos de la infancia, siempre venía desde chico. No se tiene que perder, hay que continuarlo siempre, es una fiesta para la gente que viene de afuera pero también para nosotros. Nosotros todos los años estamos presentes. Creo que nunca me perdí una fecha”.Otra mujer, oriunda de Diamante, señaló que “es un festival que me encanta, lo vivo, lo disfruto. Hoy vine con mi amiga que es de Buenos Aires y hoy vive acá”.Su amiga, por su parte, expresó: “estoy contenta, me encanta el festival”.Emilia tiene 8 años y es fanática de Catherine Vergnes. En diálogo con, contó: “le entregué caramelitos, le dije que quería cantar una canción con ella y me dijo que abajo iba a cantar conmigo. Le entregué chocolates y otras cosas. Soy de Las Cuevas”.“La primera vez que la vi fue acá, me encantaron todas sus canciones, la empecé a escuchar y me aprendí todas las canciones. La vi también en Victoria”, dijo.Remarcó que “la canción que más me gusta es Jinete campero. La música de ella es campera como nuestra tradición y me encanta”.El festival cuenta con un importante paseo gastronómico para deleitarse con diferentes exquisiteces.Desde la comisión de apoyo al Festival, indicaron a Elonce que “trabajamos todos durante todo el año para poder hacer mejoras en el predio. Todo lo que se vende en la cantina está destinado al festival. Se han hecho muchas cosas. Nosotros trabajamos de manera desinteresada con ese objetivo”.“Nos mueve nuestra idiosincrasia, nuestra tradición que siempre queremos que Diamante brille. Es la fiesta del pueblo, estamos todos trabajando siempre para eso”, dijo.Contó que “somos la cantina del super choripán y somos los primeros en la ronda de comedores. Cada choripán está 2000 pesos o sino la promo de tres choripanes a 5000 pesos”.estuvo en el predio y se refirió a la importancia que tiene la fiesta. “Tenemos que hacer todos los esfuerzos, aún en situaciones muy difíciles como ésta, para mantener nuestras tradiciones, nuestras fiestas populares que unen, que convocan, que hacen conocer las bellezas naturales que tenemos”, dijo aEn ese sentido, señaló que “el esfuerzo y que se ha hecho para mantener esta tradición en este contexto ha sido mucho. Va a salir muy bien, no tengo dudas de que será un éxito”.A las fiestas populares “hay que promoverlas, nos ayudan a hacernos conocer por las buenas cosas. Los entrerrianos tenemos que hacernos conocer por las cosas buenas que tenemos. Tenemos bellezas naturales, la amabilidad de nuestra gente. En medio de las dificultades tenemos que hacer el esfuerzo, promover las fiestas, continuarlas porque hacen a nuestra tradición”.“El éxito de una fiesta popular como esta no lo dan los nombres de los artistas, sino que lo da la gente, su cariño, lo dan las ganas de juntarse, de tener en medio de tanta tristeza e incertidumbre respecto al futuro, un momento de esparcimiento. Hay que adaptar las fiestas a una situación compleja. A veces contratar algunos artistas se hace muy caro y nosotros tenemos cosas buenas para mostrar. Invito a que apostemos por lo nuestro, sobre todo el semillero, gente joven. Tenemos que empezar a apostar por lo nuestro”, agregó.Por su parte,, dijo que “estamos en la edición Nº52 del festival, es algo que lo llevo adentro muy fuerte. Si bien no estoy en el ambiente de la jineteada continuamente en mi vida, pero en los inicios de este festival estuvo un abuelo mío”.“Las expectativas son todas. Queremos que se colme de gente, pero entendemos la situación económica por la que estamos pasando y ajustamos la cartelera del festival a lo que nosotros creemos que podemos recibir de acompañamiento de la gente”, agregó.Se refirió a los casos de encefalitis equina e indicó: “el Festival de Diamante cumple con toda la reglamentación para que se lleve a cabo el evento. Conseguimos las vacunas gracias a una cadena de veterinarias y que tuvo la gentileza de que el primer lote de vacunas esté a disposición nuestra y salimos a repartirlo por todo el país para que las tropillas lleguen con la vacuna puesta en tiempo y forma. Todos los caballos están vacunados”.