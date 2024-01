Vacaciones en el sur de Brasil: precios de la comida, combustible y alojamiento

¿Cuánto cuesta el combustible en Brasil?

¿Cuánto sale la comida en Brasil?

Cómo ahorrar

En la playa

En restaurantes

Alojamiento

En enero

Al momento de elegir dónde pasar sus vacaciones los argentinos suelen considerar, además de sus preferencias geográficas, la distancia y el costo que les insume al bolsillo.Si se enfocan en el primer punto, la mayoría se tienta por un destino nacional. A excepción, de lasBrasil, con sus encantadoras playas y experiencias culturales, continúa siendo un destino de ensueño para los turistas argentinos. Con opciones para todos los presupuestos, desde playas paradisíacas hasta ciudades vibrantes,, se preguntan: ¿Cuánto cuesta realmente vacacionar una semana en Brasil?; ¿qué sucede respecto a los precios?; ¿sale lo mismo viajar al país vecino aún con la diferencia cambiaria en nuestra contra?.Viajar en auto es una opción y para ello tienes que tener en cuenta lo siguiente: en la actualidad, el costo del combustible en Brasil es un aspecto clave a tener en cuenta durante tu travesía. El litro de gasolina super o aditivada ronda los 6 reales (equivalente a US$1,19), mientras que la Premium se encuentra más cercana a los 8 reales (unos US$1,58). Es relevante destacar que estos precios han experimentado un aumento del 20% a lo largo del año.Al igual que en nuestro país, los precios pueden variar de acuerdo a la zona en la que se encuentra el supermercado y la ciudad. Sin embargo, las grandes cadenas de supermercado son una buena referencia para estimar cuánto nos sale comprar comida en el país vecino.Un kilo de pollo deshuesado cuesta 20 reales brasileros, es decir, 4 dólares estadounidenses. La docena de huevos cuesta 10 R$ (2,03 USD).Los quesos para untar en el desayuno, valen entre 8 y 10 R$ los 200gr (1,63 y 2,03 USD). 500 gr de pan lactal cuesta alrededor de 9 a 10 R$.Los cortes de carne, son un producto más costoso en el país vecino. Por este motivo, se acostumbra a que en los platos tradicionales predominen ingredientes como el pollo, arroz y el poroto. Actualmente, el kilo de carne en Brasil ronda entre los 17 a 98 R$ (3,46 a 19,92 USD). Esto depende del tipo de corte y, obviamente, la calidad de carne.Una práctica habitual de muchos viajeros "gasoleros" es llevar a destino los alimentos no perecederos, es decir, que no necesitan refrigeración. De ese modo, solo deben absorber el impacto de aquellos productos que no resistan tantas horas sin que se corte la cadena de frío.Para tener una idea, un litro de leche en una cadena de supermercados económica, cuesta desde 3,50 reales; una cerveza de marca internacional de 330 ml se consigue en 6,49 reales ($ 1.246) contra $ 1.000 en nuestro país; y el kilo de pollo congelado, 18,50 reales ($ 2.880), contra $ 1.350 en un super local.Los precios en la playa también son dignos de tener en cuenta. Alquilar una sombrilla por el día puede costar alrededor de 40 reales, mientras que consumir productos como jugo natural, cerveza y agua varía entre 6 y 15 reales.Si nuestra preocupación es refrescarnos con una bebida fresca en la playa, podemos llevar en nuestras conservadoras una cerveza en lata de 350 cc que se vende a 4 R$ en el supermercado. Es decir, cuesta 0,81 USD.Comer en restaurante cuesta, en promedio, entre 30 y 40% más que en nuestro país. Por ejemplo, un combo en una conocida cadena internacional de comida rápida que en Buenos Aires cotiza $ 5.800, en Floripa se paga 41 reales, que equivalen a $ 7.800: 34,4% más.Aunque siempre es una opción comer en los populares restaurantes “tenedor libre”, donde se paga aproximadamente 30 reales ($ 5.800) por persona, o en los también bastante habituales “al peso”, donde se abona por kilo y se puede comer bien por unos 35 reales ($ 6.700).Para saber el precio de los productos en Brasil, convirtiendo a nuestra moneda local, vamos a tomar de referencia el dólar MEP. La compra del mismo es legal, y es la mejor opción al momento de pagar la tarjeta de crédito que se usa en el exterior. En vez de pagar el monto en dólares directamente con los pesos argentinos, pueden usarse los dólares MEP que quedan depositados en la cuenta que define la persona al momento de hacer la compra.El dólar MEP, al día de hoy, tiene un valor de $1024.20 para la compra y $1032.20 para la venta. Es decir, se encuentra $300 pesos por debajo que el dólar tarjeta. Si aplicamos esta estrategia,-1 kilo de pollo deshuesado: $4.125-200 gr de queso untable: $1.681-1 docena de huevos: $2.000-Carne vacuna: desde $3.500 a $20.545 (Dependiendo de la calidad y el tipo de corte)-Cerveza en lata (350cc): $835,44-Pan lactal: $2.093En la zona de Florianopolis y Canasvieiras, se concentra la mayor oferta de alojamiento y se encuentran los mejores precios, queSe pueden encontrar, por ejemplo, departamentos para hasta seis personas desde 650 reales por día ($ 125.000 y $ 875.000 por semana) y 400 reales ($ 77.000) para tres personas ($ 539.000 por 7 noches). En Mardel, un departamento para cuatro en enero promedia los $ 600.000 semanales.desde 1.300 reales ($ 250.000) por un día, o $1.750.000 por una semana.Algunos precios de alojamientos que ofrece la plataformapara hospedarse quince días, durante segunda quincena de enero para una familia de 4 personas, compuesta por 2 adultos y 2 menores:, tiene un costo de $181.062 (más $10.287 en impuestos y otros cargos). Incluye cocina, wifi, estacionamiento, parrilla, cocina y acepta mascotas., de 2 estrellas, ubicado a 300 metros de la playa y con desayuno incluido, ofrece la estadía a $367.297 (impuestos incluidos), cuesta $191.408 (más $2.204 en impuestos y otros cargos). Incluye cocina, lavarropas, estacionamiento y acepta mascotas., cuesta $366.004 (+ $7.054 en impuestos y otros gastos). Incluye: cocina, estacionamiento, wifi, lavarropas, parilla y acepta mascotas., se encuentra frente a la playa, y ofrece una habitación cuádruple a $220.823 (más $5.437 en impuestos y otros cargos). Incluye cafetera, estacionamiento y wifi.

Los datos ofrecidos por los distintos municipios, manifestaron que la ocupación de esta temporada bajó respecto a otros años. Según esta información, las tasas fueron:-60 % de ocupación en Mar del Plata-75% de ocupación en Pinamar-60% de ocupación en Villa Gessell-59% de ocupación en Partido de La CostaEntre los motivos por los cuales bajó el nivel de ocupación en esta zona turística podemos encontrar: los precios de alquileres en dólares y la especulación en precios,. Fuente: (Perfil-Clarín-Eldoce)